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未来几天洛阳多晴好天气 气温较前期明显回升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.03.07 08:37

　　进入惊蛰节气，天气逐渐转暖，公园里、道路旁，望春玉兰悄然绽放，春光明媚。

　　玉兰在每年三四月开花，花大且香，有白、红、紫等颜色。在洛阳，常见的玉兰有4种，按花期先后分别是望春玉兰、白玉兰、二乔玉兰、紫玉兰。其中，白玉兰和望春玉兰是乔木，二乔玉兰是小乔木，皆先开花后长叶。紫玉兰是灌木，花与叶同发。

　　俗话说，春捂秋冻，那么到底怎么捂？应该捂哪里？健康专家提醒，春捂需要注意颈部、膝部、足部的保暖；昼夜温差在8℃以上需要捂；气温连续几天在15℃以上不用捂。

　　市气象台根据最新气象资料分析，未来几天我市多晴好天气，气温较前期明显回升。

　　最近几天天气预报

　　●今日：晴天间多云，西北风4级～5级，阵风7级左右，气温-1℃～14℃。

　　●明日：晴天间多云，西北风4级转东北风3级左右，气温-3℃～13℃。

　　●9日(周六)：晴天间多云，气温0℃～17℃。

　　●10日(周日)：阴天转多云，气温2℃～15℃。

　　●11日(周一)：多云转晴天，气温5℃～20℃。

　　●12日(周二)：晴天间多云，气温0℃～16℃。

　　●13日(周三)：晴天间多云，气温1℃～19℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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