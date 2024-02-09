男童被卡4楼防盗窗 消防队员紧急救援

5日晚，一名男童疑似想出门寻找家人，翻窗时被卡在4楼的防盗窗上，消防队员接到求助后，成功地将男童营救下来。

5日晚，一名男童疑似想出门寻找家人，翻窗时被卡在4楼的防盗窗上，消防队员接到求助后，成功地将男童营救下来。

当日22时许，瀍河区消防救援大队启明东路消防救援站接到一起群众报警，称在启明东路某小区，一名男童被卡在4楼的防盗窗上，情况危急。

消防队员到达现场后，看到一名六七岁的男童被卡在4楼防盗窗的空隙中，身体悬空，男童的哥哥在屋里紧紧拽着男童，男童的父亲站在楼下，非常着急。消防队员孙韬、孙振刚和王可立即上楼，接替男童的哥哥拽住他，并在男童身上绑上安全绳。与此同时，消防队员张浩凯沿楼房外墙架设9米拉梯并爬上去，从下方托举着男童，并配合孙韬等人调整男童的姿势。紧接着，孙韬等人将男童拉进屋内。经初步检查，男童只是受到惊吓，并无大碍。

消防队员了解到，男童疑似独自在家比较害怕，想出门寻找家人，翻窗出去时发生意外，邻居听到呼救赶紧报警求助。在消防队员赶到前，男童的家人回来了。消防队员提醒广大市民，如果孩子比较小，尽量不要让孩子独自在家，以免发生意外。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 郭琳杰）