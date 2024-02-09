人生下半场，她们爱上“汉服走秀”

近日，在古色古香的洛邑古城，一群身着汉服的“银发族”，伴着音乐，踩着模特步，风姿绰约。她们是一群热爱模特走秀、跳舞的退休人员，近年活跃在社区、景区、文化场馆等大大小小的舞台上。

身着汉服的艺术团成员自信、美丽

近日，在古色古香的洛邑古城，一群身着汉服的“银发族”，伴着音乐，踩着模特步，风姿绰约。她们是一群热爱模特走秀、跳舞的退休人员，近年活跃在社区、景区、文化场馆等大大小小的舞台上。

“谁说只有小姑娘穿汉服好看，老年人穿上汉服也可美，咱们都爱穿！”洛阳芳华牡丹艺术团负责人、61岁的巴金玲笑着说。当天，市妇联联合老城区在洛邑古城举办妇女节活动，她们受邀登台表演了汉服模特走秀节目《洛水伊人》。

洛阳芳华牡丹艺术团成立于2018年，巴金玲是发起人之一，成员基本是五六十岁的退休一族。她们自己编排的汉服模特走秀节目《国色天香》《霓裳羽衣》等，多次在洛邑古城进行表演，受到广大游客的点赞。“我们希望通过汉服走秀活动，一方面展现新时代老年人积极向上、优雅时尚的风貌，另一方面宣传和推广汉服文化，吸引更多游客前来体验汉服。”巴金玲说。

这些年，她们从最初13人的模特队发展到60多人的艺术团。她们带着自排、自练的舞蹈、走秀作品登上各种舞台，参与省、市等各级比赛，还经常受邀参加演出，诠释了属于当代老年人的时尚。

除了日常排练、演出，团队还积极参与公益活动，如去敬老院、乡村等地公益演出，并自费购买慰问品等。“我们还不老，还能‘发光、发热’。”巴金玲说，她们会继续努力，带动更多老年人走出家门、老有所乐，享受精彩的人生下半场。（洛报融媒·洛阳网记者 朱艳艳 通讯员 石智卫 文/图）