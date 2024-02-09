2024年河南省新春毽球大赛举行 洛阳成绩位居全省之首

5日，记者从洛阳市体育总会获悉，在刚刚结束的2024年河南省新春毽球大赛上，洛阳代表队成绩喜人，夺得全部4个组别项目中的3项第一，成绩位居全省之首。

比赛现场

5日，记者从洛阳市体育总会获悉，在刚刚结束的2024年河南省新春毽球大赛上，洛阳代表队成绩喜人，夺得全部4个组别项目中的3项第一，成绩位居全省之首。

本次比赛由省体育局、省体育总会等单位主办，在舞钢市举行，来自全省的29支代表队近200名选手参赛。比赛设男子、女子进攻组三人赛，男子、女子平推组三人赛共两大类4个组别项目。

此次大赛，洛阳派出12名选手参加男子、女子进攻组三人赛，女子平推组三人赛共3个项目角逐。在两天时间里，洛阳选手充分发挥传统优势，从小组循环赛、交叉淘汰赛一路闯进决赛，最终夺得3个项目的第一名。

洛阳市毽球协会秘书长张爱敏告诉记者，洛阳开展毽球运动已有30多年历史，起步早，群众基础雄厚，常年坚持该项运动的各年龄段居民超10万名。去年在洛阳举办的省十四运会比赛上，洛阳毽球获得7个一等奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）