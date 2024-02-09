瀍河区：弘扬雷锋精神 深化志愿服务

“您好，能帮我配把钥匙吗？”5日，在万隆路东游园举行的瀍河区2024年“学雷锋志愿服务活动月”暨“新时代文明实践推动周”主题活动现场，王女士忙着寻求帮助。在志愿者石国典的帮助下，她顺利配好钥匙。

“您好，能帮我配把钥匙吗？”5日，在万隆路东游园举行的瀍河区2024年“学雷锋志愿服务活动月”暨“新时代文明实践推动周”主题活动现场，王女士忙着寻求帮助。在志愿者石国典的帮助下，她顺利配好钥匙。

石国典是瀍河区塔湾街道的热心群众，平时就经常参与志愿服务。听说要开展学雷锋志愿服务活动，他第一时间报了名。

除了石国典，现场还有民警、医生、大学生及其他热心群众，他们为群众提供配钥匙、爱心义剪、家庭绿植养护、肩颈按摩、缝补衣物等暖心服务。

“这是一项贴近基层、惠民利民的活动，是为了营造文明实践人人参与、文明行为人人践行的浓厚氛围。”瀍河区文明办有关负责人介绍，活动启动前，他们积极对接辖区医院、高校、公安部门及社区，深入开展多种形式的志愿服务，引导更多群众参与。

按照计划，5日至8日，瀍河区将在全区开展文明实践主题活动，深化志愿服务，在服务中教育引导群众，推动学雷锋活动融入日常，提升全民思想道德素质和全社会文明程度。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 邓佳英 晋亚芳）