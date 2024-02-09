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66岁洛阳“大侠”，酷爱舞刀弄剑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.07 08:21
宋文建精神抖擞舞双刀

　　涧西区66岁居民宋文建是武术爱好者，喜欢舞刀弄剑。前不久，他在风雪中练棍法的视频在微信朋友圈中热传，被网友们称为“大侠”。

　　4日，在涧西区武汉路附近一小区广场，一袭侠客装扮的宋文建双手握棍，亮开架式。七尺长棍在他手中，时而疾如闪电，时而如游龙穿梭。一套棍法练完，他又挥舞起双刀，练起少林地趟刀。只见刀刀相连，配合他灵活的步伐，翻转如飞，似风卷雪。

　　别看年近古稀，宋文建身材匀称，皮肤紧致，脸色红润，就像40岁出头的中年人。他说，保持“冻龄”的秘诀，是多年坚持习武及良好的生活习惯。

　　宋文建退休前是我市某国企高管。他小学五年级就开始跟着师父习武，从此和武术结下不解之缘。

　　“那时候学得比较杂。”宋文建说，他先后学习了大洪拳、小洪拳、形意拳，后来还跟父亲的朋友学会了擒敌拳和长拳。那段时期，他每天白天上学，晚上学套路，清晨练功。每天练功的习惯，他一直坚持了数十年。

　　退休后，看到有人在广场上练武术，耐不住心痒，宋文建便跟着学起来。几年过去，双刀、双剑、棍术都练得有模有样。为了博采众长，他不光跟着老师学习，还常从网上下载教学视频和比赛录像，反复研习。

　　得益于常年锻炼，宋文建身体状况良好，身手敏捷。他习武时常身着劲装，腾空跳跃，转身突刺，活脱脱就是小说里的大侠，爆发力极强。

　　如今，每天习武已成为宋文建生活的重要内容。他不光自己练习，还会拍摄一些视频发到视频平台上，引来无数网友点赞。在他身边，越来越多的中老年人也加入锻炼的队伍。

　　“中老年人练习武术，要做到‘三个平常心’。”宋文建说，首先，选择武术种类要保持平常心，尽量选择动作轻柔、舒缓的项目，比如太极拳、太极剑之类的；第二，在练习过程中要保持平常心，不做幅度超出身体承受能力的动作，避免运动损伤；第三，对于健身锻炼效果要保持平常心，习武贵在持之以恒，不能操之过急，要循序渐进。锻炼之前要充分做好热身，锻炼之后要做好拉伸运动，有助于肌体快速恢复。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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