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为老年助餐服务按下“快进键”（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.03.07 08:14

　　读晚报，近日召开的全市民政工作会议确定，我市今年将建成580个以上老年助餐场所，推动老年助餐服务覆盖全市40%的城镇社区和10%的行政村，每个街道(乡镇)都有1个能够提供配餐服务的老年食堂(中央厨房)。积极发展老年助餐服务，这份“进度表”，为保障老年人“舌尖上的幸福”提供了有力支撑。

　　一日三餐虽细小，却是关乎老年群体健康幸福的一件大事。对于一些独生子女或远离父母的年轻人来说，让上了年纪且做饭不便的父母吃上舒心饭菜，是他们最大的牵挂；对于一些高龄、空巢和失能老人来说，解决好一日三餐的问题，更是天大的事。尤其是随着我市人口老龄化程度进一步加深，加快推进助餐服务解决老年人吃饭问题，势在必行且迫在眉睫。

　　事实上，我市近年探索老年助餐的成效是明显的。尤其是我市以政府补贴为先导，积极探索“公益性助餐＋市场化运营”模式，推广建设老年助餐场所，让很多老年人体验到了实惠和便利。比如，在涧西区重三社区养老服务中心，60岁以上老人来买一份两荤两素的套餐，只需10元；在洛龙区关林街道石油社区养老服务中心餐厅，辖内60岁以上老人可享受399元包月价格，非常符合老年人的饮食习惯和消费习惯。从我市的这些实践来看，一些助餐服务搞得风生水起，叫好又叫座，深受老年人的喜爱。

　　在此基础之上，我市为老年助餐服务按下“快进键”：今年将覆盖全市40%的城镇社区和10%的行政村，向全社会传递着尊老爱老孝老的鲜明价值导向，也让人们有了更多期待。应该看到，在全市广泛开展为老年助餐服务是民生所需、人心所向。但不容回避的是，一些城镇和乡村还可能遇到各种困难，比如，一些助餐服务点距离老年人住所较远；部分助餐食堂饭菜种类有限，质量有待提高；一些助餐点运营压力大，面临入不敷出的困境……对此还需要有充分的预见，及时给出解决对策。

　　毕竟，老年助餐服务是一项系统工程，需要统筹规划、多元参与。可喜的是，此次我市不但确定了要建580家助餐场所，同时在前期充分调研的基础上，制订了发展老年助餐服务的实施方案，建立完善了助餐服务机构建设、运营等补贴制度，为发展老年助餐提供政策和资金的双重保障。这让我们看到洛阳要把助餐服务这件连着千家万户、关乎百姓的民生实事持续办实办好的信心、决心。

　　细小的服务，承载着大大的民生。老年助餐服务呼应着广大老年人的普遍现实需要和热切期盼，希望这个“快进键”能再“快”一些。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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