昨日，洛阳市第四次全国文物普查领导小组第一次会议召开，市委常委、宣传部部长徐超文参加并讲话。 昨日，洛阳市第四次全国文物普查领导小组第一次会议召开，市委常委、宣传部部长徐超文参加并讲话。 会议深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实习近平总书记关于文物工作重要论述和重要指示批示精神，按照党中央、国务院部署和省委、省政府及市委、市政府要求，研究安排我市第四次全国文物普查工作。会议审议通过了《洛阳市第四次全国文物普查实施方案》。 徐超文指出，文物普查是文物保护、文物事业发展的重要基础性工作，是重大国情国力调查，领导小组各成员单位、各县区要提高站位，深刻领会开展文物普查工作的重要意义。要狠抓落实，准确把握我市第四次全国文物普查的范围内容、时间节点、工作任务等要求，准确判断保护形势，科学制定保护政策，丰富拓展文物内涵，为全面加强文化遗产保护夯实工作基础。要强化保障，按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”方式，健全工作机制，强化组织领导，加大资金与执法保障力度，营造宣传氛围，确保普查高标准完成，为赓续传承中华文脉、建设中华民族现代文明做出更大贡献。 龙门石窟研究院党委书记、市文物局局长余杰参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)