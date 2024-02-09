洛阳市十六届人大常委会举行第十次会议

昨日，市十六届人大常委会举行第十次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市十六届人大常委会举行第十次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，集中学习了省、市重要会议精神，听取审议了《洛阳市关林保护条例(草案)》《洛阳市停车管理条例(草案)》，听取审议并表决通过了《洛阳市人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》等。会议听取审议了市政府关于12345政务服务便民热线运行及相关部门便民热线诉求办理情况的报告，并进行了满意度测评。会议还听取了有关专项工作报告审议意见落实情况，表决通过了有关人事任免事项。

李保国指出，要牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持把群众满意度作为人大工作出发点和落脚点，充分发挥人大职能优势，加强人大代表履职监督管理，引导各级人大代表发挥“六个表率作用”，自觉站稳政治立场，严守政治纪律，规范网络行为，树立和维护人大代表良好形象。要坚持依法立法和创新立法相统一，善于转变思维理念，敢于打破固有“藩篱”，充分发挥立法引领促进作用，真正实现立良法促善治；要坚持保护与发展并重，加快关林保护立法进程，切实推进申遗工作，科学活化利用好文物资源，为洛阳文旅融合发展注入新活力；要坚持问需于民、问计于民，针对停车难、停车乱等难点问题，以法治力量推动相关部门权责相符、统筹发力，不断完善停车管理体制机制，优化停车设施布局，提升停车管理水平。要紧盯人民群众呼声期盼开展精准监督，充分发挥12345政务服务便民热线联系服务群众的桥梁纽带作用，以精准、联动监督推动相关部门强化为民服务意识，提升诉求办理质效，加强数据分析应用，完善满意度评价机制，加快解决群众急难愁盼问题，不断创新基层治理模式，持续增强群众幸福感满意度。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)