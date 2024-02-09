洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市十六届人大常委会举行第十次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.07 08:10

　　昨日，市十六届人大常委会举行第十次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，集中学习了省、市重要会议精神，听取审议了《洛阳市关林保护条例(草案)》《洛阳市停车管理条例(草案)》，听取审议并表决通过了《洛阳市人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》等。会议听取审议了市政府关于12345政务服务便民热线运行及相关部门便民热线诉求办理情况的报告，并进行了满意度测评。会议还听取了有关专项工作报告审议意见落实情况，表决通过了有关人事任免事项。

　　李保国指出，要牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持把群众满意度作为人大工作出发点和落脚点，充分发挥人大职能优势，加强人大代表履职监督管理，引导各级人大代表发挥“六个表率作用”，自觉站稳政治立场，严守政治纪律，规范网络行为，树立和维护人大代表良好形象。要坚持依法立法和创新立法相统一，善于转变思维理念，敢于打破固有“藩篱”，充分发挥立法引领促进作用，真正实现立良法促善治；要坚持保护与发展并重，加快关林保护立法进程，切实推进申遗工作，科学活化利用好文物资源，为洛阳文旅融合发展注入新活力；要坚持问需于民、问计于民，针对停车难、停车乱等难点问题，以法治力量推动相关部门权责相符、统筹发力，不断完善停车管理体制机制，优化停车设施布局，提升停车管理水平。要紧盯人民群众呼声期盼开展精准监督，充分发挥12345政务服务便民热线联系服务群众的桥梁纽带作用，以精准、联动监督推动相关部门强化为民服务意识，提升诉求办理质效，加强数据分析应用，完善满意度评价机制，加快解决群众急难愁盼问题，不断创新基层治理模式，持续增强群众幸福感满意度。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    起身时觉得头晕是贫血吗
    起身时觉得头晕是贫血吗
    起身时觉得头晕是贫血吗
        “我的孩子年龄小，我有时蹲着陪他玩，起身时会觉得头晕，是贫血吗？”
  • ·春捂要捂哪儿？捂到啥时候？
  • ·又到一年长高季，到底要不要带孩子测骨龄
  • ·守护她健康 专家献锦囊
    		•
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
        漫步花路，邂逅春天。和煦的春风不仅吹开了百花，也吹“热”了旅游市场。最近，“赏花游”成为市民的出游首...
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳公立医院门诊诊查费调整 最低4元...
  • 洛阳选派62名年轻科级干部到产业发展...
  • 洛阳1人被授予“全国三八红旗手”称号
  • 宅基地是否可以办理户主变更？最新回复
  • 中集凌宇：产线升级 订单不断
  • 洛阳气温波动较大 市民请合理调整穿着
  • 君河湾幼儿园正式开园
  • 天津路、景华路等涧西区部分路段设定...
  • 上海市场何时升级改造完成？ 西苑国投...
  • 建设县乡村应急抢险救援队伍！洛阳明...
    		•
    百姓呼声
    隋唐园地下停车场属政府投资为何涨价？
    洛阳市图书馆少年儿童馆计划下半年投用
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    甲辰梅花图

    勇成摄影 中街街拍

    今日隋唐 随拍小景

    曲槛小栏边 梅花扑鼻香
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605