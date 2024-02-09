经济耐用、环保节能 “东方红”锂电叉车受市场青睐

近日，在中国一拖集团有限公司拖拉机装配现场，一边是拖拉机奔跑调试的隆隆声，另一边则是电动叉车穿梭转运的嘀嘀声……动静有节的忙碌场景，成为中国一拖龙年保“春耕”的亮丽风景线。

近日，在中国一拖集团有限公司拖拉机装配现场，一边是拖拉机奔跑调试的隆隆声，另一边则是电动叉车穿梭转运的嘀嘀声……动静有节的忙碌场景，成为中国一拖龙年保“春耕”的亮丽风景线。

穿梭在拖拉机装配场地的“东方红”锂电叉车，正是中国一拖特专车分公司的拳头产品。

近年，抢抓新能源产业风口，中国一拖特专车分公司乘势而上做大做强新能源叉车。其中，将叉车和新能源专用车技术相结合，其研发出的“锂电池+交流电机+自动变速箱”智能新能源锂电叉车，让“东方红”新能源叉车迭代更新，实现“弯道超车”。

“目前，中国一拖旗下的柴油机公司、铸锻公司、福莱格公司等单位，更新的叉车都是‘东方红’锂电叉车。我们更是凭借经济耐用、环保节能和自动化、智能化程度高等优势，赢得了市场的认可。”中国一拖特专车分公司总经理孔孟田介绍。

在该公司的生产任务计划表上，满满排列的订单让车间主任许亚峰忙碌中透着喜悦。

“这批已经装配好的车辆是发往广东的，生产线上正赶进度的是郑州客户的。春节过后，我们的生产线满负荷运转，一季度‘开门红’稳了。”许亚峰说。

叉车被广泛应用于车站、港口、工厂及仓库等地，是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效装备。目前，在绿色环保背景下，新能源叉车应用比例不断提升，尤其是食品、药品领域对新能源叉车的需求量更高。相比铅酸电池叉车，锂电池叉车在电池容量、充电时间、使用寿命、动力性能上具有明显优势。

“我们的新能源叉车核心就在锂电池。”孔孟田说。中国一拖特专车分公司加大科技研发力度，与科研院所通力合作，经过反复试验测试，研发出配装钛酸锂电池组的“东方红”高性能新能源锂电叉车，投产以来就备受市场青睐。

这款叉车充电2个小时即可满足一天不间断作业需求，日常使用费用仅为燃油叉车的1/5，电池使用寿命可达8年。在智能化方面，该款产品还可通过手机App实时监控锂电池在使用中的电量状态，保障叉车正常装载作业。

以车辆产品全面升级新能源为抓手，中国一拖特专车分公司积极进军新能源风口产业，还先后研制出生产洗扫车、多功能抑尘车、垃圾车等纯电动环卫车系列产品，以及纯电动工程车、纯电动物流车等产品。今年，该企业还将在多个细分市场全面发力，为实现“双碳”目标贡献“中国一拖力量”。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 倪虹）