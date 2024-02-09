这块永不发货的“洛阳玻璃” 书写世界玻璃传奇

“我们拿下苹果公司上海旗舰店翻新工程，为旗舰店‘待命’了14年的备份玻璃，永远不会发货了。”昨日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司(简称北玻股份)玻璃深加工事业部相关负责人安春静告诉记者这一消息时，依旧掩饰不住心中的兴奋。

北玻股份钢化玻璃生产线

“我们拿下苹果公司上海旗舰店翻新工程，为旗舰店‘待命’了14年的备份玻璃，永远不会发货了。”昨日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司(简称北玻股份)玻璃深加工事业部相关负责人安春静告诉记者这一消息时，依旧掩饰不住心中的兴奋。

14年前，北玻股份造出12.8米高的世界最大弯钢玻璃及其生产设备，配套苹果公司上海旗舰店，并为其制造了一块备份玻璃，承诺“自爆包换”。14年后的今天，该店的弯钢玻璃最终以“零自爆”的完美表现结束“服役”，标志着这块备份玻璃随之完成使命，成为一块永不发货的“洛阳玻璃”。

工人在检查玻璃品质

日前，记者走进了北玻股份。随着这块“传奇玻璃”背后的创新逸事浮出水面，“洛阳创造”的实力也令人惊叹！

没签合同，先“砸”3000万元造样品

这几天，距离洛阳约千公里外的苹果公司上海旗舰店，矗立了14年的“水晶屋”已经拆除。白色围挡内，从取消玻璃肋支撑，到安装弧形顶，再到增添遮阳镀膜，来自北玻股份的新幕墙玻璃，即将以更加简约、舒适的体验在此亮相。

时间回到2009年，当北玻股份与苹果公司初次接触时，对方还远未建立起像当下这样的信任。彼时，苹果公司计划在上海浦东开旗舰店，用一块块上下一体的超大型玻璃，构造一间约12米高的“水晶屋”，而且要“像珠宝一样，不能有任何视觉缺陷”！

然而，当时在世界范围内，传统弯钢夹层玻璃的加工极限是弧长2.4米、高5米。由于找不到合适的产品，苹果公司一开始拿出的是3块短玻璃拼接的妥协方案。直到北玻股份的出现，苹果公司才燃起实现完美方案的一丝信心。

“苹果公司问我们能不能做，我说有90%的把握能做。”北玻股份副总裁、玻璃深加工事业部总经理高琦回忆说。

嘴上说90%，实际上在高琦心中已经有了清晰的肯定答案。那10%的保留，源自工程师特有的严谨——一个世界首创的全新工艺，没有落实到生产线上，理论上不存在100%的可能。

然而，就是这个看似不完美的回答，让苹果公司犯了嘀咕：“你都没造出来过，怎么信任你们？”

实力不被信任，让人憋屈，也给人动力。即便没签合同，北玻股份当即拍板，“砸”3000万元先造出样品看看！