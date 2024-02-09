阳春三月，“郑”在栾川！栾川为郑州市民送福利啦！

阳春三月，“郑”在栾川！栾川为郑州市民送福利啦！ 冬尽风暖 春花已灿 阳春三月 郑州市民的福利来啦 带上家人和朋友 来栾川踏青吧！ 即日起至3月31日，栾川多家景区为郑州市民定制了专属优惠政策，春暖花开时，您“郑”在栾川！ 另外，伏牛山滑雪度假乐园针对所有游客推出超低优惠，让您尽情驰骋雪场！详情点击：春季特惠 | 抓住雪季尾巴，季末练活好时机！ 周末两天，来栾川吧 跟着小编推荐的线路 踏春正当时 这么大的福利，谁不喜欢呢！ 线路 一： 竹海野生动物园--重渡沟 DAY.1竹海野生动物园 熊猫届的“顶流”灵岩、迈迈两只国宝在栾川竹海野生动物园，已经坐稳了“头把交椅”！最近又因灵岩的“榜一大哥”狠狠的刷爆了朋友圈。另外，还有东北虎、狮子、黑熊、梅花鹿、猕猴等可爱动物，让您体验走进动物王国的感觉，与各种类型的小可爱们亲密接触，期待与您相见！ 游玩时间：4小时 地址：栾川县重渡沟管委会仓房村 票价：原价176元，郑州市民全免(含门票、竹野索道、林海索道、熊猫馆、原始森林、猛兽散放区、萌宠乐园、猛兽车、观光车) 停止检票：17:00 咨询电话：0379—60896668 推荐提醒：建议您提前做好出行规划，提前预约。预约具体流程请点击此链接：栾川竹海野生动物园对郑州市民免票一个月！ DAY.2重渡沟 重渡沟以“飞瀑、翠竹、民宿”享誉中原，景区内飞瀑成群百泉喷涌，万亩竹海遮天蔽日，农家民宿恬淡适宜，农耕民俗返璞归真，素有“北国江南”之美誉。在满目春意、翠竹中来一组氛围感十足的大片，简直美的不要不要的！ 游玩时间：4小时 地址：栾川县重渡沟村 入园时间：24小时入园 票价：门市价120元，郑州市民半价60元 咨询电话：0379—66685666 推荐提醒：重渡沟景区内民宿众多，请提前预定房间，民宿老板都是美食家兼职大厨，均可把栾川的山珍做出你想念的味道！ 线路 二： 竹海野生动物园--天河大峡谷 DAY.1竹海野生动物园 白天游竹海野生动物园，晚上宿栾川县城。 推荐提醒：住宿可以选择县城内酒店或民宿，感受夜晚山城的璀璨灯光，记得提前预定哦！另外，县城内凤凰天街、半山小巷、耕莘小吃城三大美食集中区，想吃啥都有！ DAY.2天河大峡谷 天河大峡谷是伏牛山世界地质公园的核心区之一，景区内有三大游览区：“天河谷、五圣峰、大鹏山”，游览区内奇峰林立、山高林密，是登高望远、观赏云海、感怀抒情之绝妙佳地，整个谷内空气中负氧离子含量极高，冬季形成的冰柱冰挂蔚为壮观，成为吸引游客的网红打卡点。 游玩时间：3小时 地址：栾川县叫河镇 票价：门市价65元，郑州市民半价32元 咨询电话：0379—66636666 线路 三： 竹海野生动物园—养子沟—伏牛山滑雪度假乐园 DAY.1竹海野生动物园 白天游竹海野生动物园，晚上宿栾川县城。 推荐提醒：住宿可以选择县城内酒店或民宿，感受夜晚山城的璀璨灯光，记得提前预定哦！另外，县城内凤凰天街、半山小巷、耕莘小吃城三大美食集中区，想吃啥都有！ DAY.2上午养子沟景区 养子沟因唐贞观年间巾帼名将樊梨花在此安营扎寨、养子、教子而得名。景区内空气湿润清新，负氧离子含量每立方厘米达5万个以上，有“天然植物园”、“森林氧吧”、“天然空调”之称。“梦中桃花源，人间养子沟”，在这里有看不完的风景，听不完的故事，探不完的神奇。走进美丽的养子沟，将为你展现一个异彩纷呈的快乐世界。 游玩时间：4小时 地址：栾川县养子沟村 票价：门市价45元，郑州市民半价22元 咨询电话：0379—66815888 DAY.2下午伏牛山滑雪度假乐园 伏牛山滑雪度假乐园，是冬季赋予栾川的梦幻雪场，滑道多样、娱雪面积大，无论单板、双板还是雪上项目，在这里紧张刺激的冰雪运动秀出的是青春的无限活力。天气回暖，特惠来袭，双重BUFF加持，抓住雪季的尾巴，就趁现在快来组成属于你自己的照片墙吧 游玩时间：4小时 地址：栾川县石庙镇杨树坪村 票价：98元/人(包含门票、四个小时滑雪及雪具) 咨询电话：0379—66644888 3月底前 龙年政策继续进行中 截止2024年3月31日，老君山(需提前预约)、鸡冠洞、重渡沟、伏牛山滑雪度假乐园、王府竹海、养子沟、天河大峡谷七大景区对全国属龙、姓名中含独立“龙”字的游客免门票政策，游客需凭身份证、户口本、社保卡等有效证件享受此优惠政策。活动详情点击此链接查看对全国属龙、姓名中含“龙”字的游客执行免门票政策 人少又便宜的攻略给你们了 快分享给你身边亲朋好友 带上爱你的人和你爱的人 一起出发栾川吧！ 温馨提醒: 1.线路攻略可以根据出行时间自由组合。 2.提前预约景区门票，提前预定住宿，享受更美好的栾川。 3.请提前关注天气情况，带好各种相关证件，做好出行准备。