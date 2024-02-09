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拉动消费4507万元！洛阳家电以旧换新活动将于31日结束
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.06 20:46

　　记者6日从洛阳市商务局获悉，洛阳市2024年“跨年焕新，创享生活”家电以旧换新活动开展一个月以来，参与活动超过5万人次。提醒大家注意，截至6日，洛阳财政补贴额度剩余140多万元，活动将于31日结束，补贴先申领先得，领完活动即停。

　　据洛阳市商务局数据显示，此次活动累计拉动消费4507万元，同比增长26.36%，共销售家电8376台(件)，财政补贴使用额度超过151万元，杠杆撬动比为1：29.8。

　　“本来打算五一期间给新家购置家电，今天来逛正好看到有补贴活动，一下省了不少钱。”6日，正在苏宁易购万达店挑选冰箱、空调和洗衣机的市民张琪高兴地说。

　　张琪赶上的消费福利，正是洛阳2月5日起开始的家电以旧换新消费补贴活动。消费者在参与补贴核销的20家企业百余家线下实体门店购买电视、冰箱、空调、洗衣机、厨房大电、饮水设备、防盗门锁、卫浴电器、平板电脑、智能手机、计算机、多功能一体机等12类家电，可同时享受政府补贴、建行补贴、企业让利三部分补贴。

　　“推动消费品以旧换新，是增强当前经济增长动力、巩固回升向好的有力举措。”洛阳市商务局相关负责人表示，下一步将围绕“青春洛YOUNG 潮享消费”主题，组织开展200场融合商贸文旅体等多消费领域促消费活动，持续繁荣消费市场。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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