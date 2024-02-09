洛阳市今年将开展女职工技能培训2万人次

3月6日，洛阳市总工会召开女职工委员会五届三次会议暨庆祝“三八”国际劳动妇女节表彰大会。

3月6日，洛阳市总工会召开女职工委员会五届三次会议暨庆祝“三八”国际劳动妇女节表彰大会。

据悉，洛阳市总工会今年将深化女职工素质提升工程，开展女职工岗位大练兵、技术比武，全年将完成技能培训2万人次，建立多层级、多类型五一巾帼标兵(标兵岗)梯队，广泛开展“玫瑰书香”“书香三八”女职工主题阅读活动。强化维权保护职能，加大普法宣传教育力度，组织开展知识竞赛、专题讲座、培训课堂、以案释法、法律咨询等活动，建立健全工会女职工长效维权机制。健全关爱服务机制，大力推动开展职工子女爱心托管、托育服务，全年新建提升母婴室30个，选树市级示范爱心母婴室10家，实施“线上相识互动+线下相聚交流”交友，举办形式丰富的职工联谊交友活动30场。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 任旭东)