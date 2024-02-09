方便群众出行！洛阳地铁将增加59个人防出入口

6日，在位于洛阳市涧西区西苑路与周山大道交叉口西北侧的爱尚街地下商业街，工人们正加紧推进对新通道的装修收尾工作。新通道长约20米，对面就是地铁上海市场站的客服中心。

6日，在位于洛阳市涧西区西苑路与周山大道交叉口西北侧的爱尚街地下商业街，工人们正加紧推进对新通道的装修收尾工作。新通道长约20米，对面就是地铁上海市场站的客服中心。

现场负责人介绍，爱尚街地下商业街北至中州西路，南至西苑路，沿线布局有23个出入口。项目建成后，从任一入口进入街区的市民、游客，可直接沿地下商城进入地铁上海市场站，无须再移步地上。乘客下车后，也能沿该通道进入地下商城。

近年来，洛阳鼓励城市地下空间互连互通，加快推进地下空间兼顾人防工程开发利用。去年以来，洛阳推动地下人防工程与地铁轨道交通互连互通，经过前期调研，爱尚街地下商业街、纱厂路兴华地下商业街、老城地下商城等人防工程作为首批建设项目，打通工程于去年陆续启动。

为吸引社会资本投资，洛阳市国动办在落实地下空间开发奖补政策基础上，进一步协调市财政部门减免与地铁连通所需开口费用。同时，市轨道交通集团积极给予施工企业技术支持。最终，项目共吸引400余万元社会投资，实现有序推进。

目前，纱厂路兴华地下商业街、老城地下商城打通工程已完工，爱尚街地下商业街打通工程计划本月底完工。全部完工后，将为上海市场站、解放路站、洛邑古城站共计增加59个出入口。