让来洛游客住得舒心满意 洛阳将开展旅游星级饭店服务提升行动

记者6日从洛阳市文广旅局获悉，该局将组织开展全市旅游星级饭店服务提升行动，促进旅游星级饭店服务设施、服务能力等全面提升。 记者6日从洛阳市文广旅局获悉，该局将组织开展全市旅游星级饭店服务提升行动，促进旅游星级饭店服务设施、服务能力等全面提升。 围绕服务质量提升，引导全市星级饭店积极完善规章制度、服务标准、管理规范和操作程序；适时组织星级饭店管理人员外出学习、交流、考察等活动，积极开展旅游星级饭店帮带交流活动，谋划举办技能大赛，有效提升星级饭店从业人员技能水平。 围绕软硬件设施提升，鼓励星级饭店增加文化服务内容，服务设施、环境装饰等宜结合洛阳历史、人物、事件等营造特色文化氛围；鼓励有条件的星级饭店从业人员着装彰显洛阳汉服文化特色，开发沉浸式旅游餐饮、住宿体验产品，为游客提供特色旅游体验。 围绕智慧服务提升，加快推进线上线下预订、电子结算、免费WIFI覆盖等项目建设，全面提升星级饭店企业整体智慧化水平。引导行业协会积极发挥作用，借鉴在线旅游平台经营经验，加快培育全市星级饭店采购、销售、推广一体化平台。 此外，市文旅部门还将指导旅游星级饭店及时总结优质服务案例和特色产品，积极利用新媒体进行宣传，同时指导行业协会围绕重点节假日评选表彰一批诚信经营、服务创新、优质服务的星级饭店，擦亮全市旅游星级饭店品牌形象。 洛阳市文广旅局相关负责人表示，良好、舒适的住宿环境能为游客带来优质的旅游体验，今后将持续提升全市旅游星级饭店的服务质量和接待水平，打造优质旅游星级饭店品牌形象，为来洛游客提供高品质服务，让游客玩得开心、住得舒心。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张国杰 文/图）