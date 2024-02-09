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洛阳今年将新建50个社区体育公园 举办150余项体育赛事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.06 18:56

　　记者从6日召开的2024年洛阳市体育工作会议上获悉，今年全市将继续推进社区体育公园项目的建设管理和运营，新建50个社区体育公园，督导多个县区建成“两场三馆”，满足群众健身需求。

　　【打造更多健身场所和设施】

　　据介绍，2023年我市超额完成社区体育公园建设目标任务。全年建成投用社区体育公园133个，全市社区体育公园总数达到224个(其中洛龙区65个，涧西区42个，伊滨区40个，西工区31个，瀍河区25个，老城区21个)，城区“10分钟健身圈”建设初见成效。新建健身路径285套、乡镇工程20套、多功能运动场22个，群众健身更加便利。

　　今年，洛阳将把社区体育公园的建设工作由核心城区扩展至周边区、县，在各县及孟津区、偃师区新建50个社区体育公园，不断完善更高水平全民健身公共服务体系，惠及更广泛群体。此外，洛阳还将持续推进全民健身惠民工程，强化城乡统筹，重点抓好乡镇、农村的健身设施普及和更新。今年将新建或更新各类体育健身设施100套以上，确保健身器材完好率达到95%以上，保障群众健身权益。

　　不仅于此，按照计划，偃师、嵩县、洛宁、汝阳等县区将在2024年建成“两场三馆”，孟津、伊川、栾川等县区的“两场三馆”项目在2024年开工。

　　【提供更多科学健身指导服务】

　　今年，洛阳将深入开展全民健身运动推广普及工程。加强社会体育组织管理和规范化建设，开展业务培训，定期考核评估。鼓励体育组织进校园、企业、社区开展赛事活动、培训、公益讲座等，推动体育组织实体化、规范化、品牌化发展。

　　在以龙头品牌赛事为带动，广泛开展全民健身活动，引导群众参与健身锻炼。大力实施科学健身指导工程。积极承办省级社会体育指导员培训班，加大各级各类社会体育指导员培训力度，提升基层社会指导员服务能力，新培训市级社会体育指导员不少于300人。全面实施体育指导员进社区行动，实施“走基层送健康”全民健身志愿服务系列活动，加强农村地区体育人才培养力度。严格按照标准规范市、县区两级体质测定与运动健身指导站建设，做好体质测定与运动健身指导站建设，开展体质测试和科学健身指导不少于3万人次。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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