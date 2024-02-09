洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河南宜阳：二月二，来灵山踏青祈福吧【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.03.06 17:43

　　寻春踏青、撞钟祈福、民俗表演、美食展销......春风送暖的季节，一年一度的灵山庙会也如期而至。据悉，3月10日至3月18日(农历二月初一至二月初九)，洛阳市宜阳县将举办第24届洛阳灵山文化旅游节，农历二月二当天上午9时30分，将在灵山寺景区内观音广场举行开幕式，拉开宜阳春季旅游的序幕。

　　灵山寺始建于唐，兴盛于宋，重修于金大定三年，是中国佛教祖庭白马寺的姊妹寺，也是中原地区唯一集“名山、名寺、名树”于一体的著名佛教圣地和旅游景区。洛阳灵山文化旅游节自2000年举办以来，已连续成功举办了23届，知名度、美誉度不断提高，成为宜阳响当当的文旅节会品牌，促进了宜阳文旅产业发展，带动了经济增长。2007年，灵山文化庙会入选洛阳市第一批非物质文化遗产，2012年又成为了省级非物质文化遗产。如今，灵山文化庙会已经成为春节之后、牡丹文化节之前豫西地区最具影响力和吸引力的民俗文化盛会。

　　本届文化旅游节以“灵山秀水 民俗民韵”为主题，按照“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的理念，全方位多角度展示灵山文化旅游节特色和宜阳文化旅游的整体形象，延续河南省非物质文化遗产的传统和精髓。期间，除了推出民俗表演、文艺演出、汉服巡游、撞钟祈福、集五福送吉祥、美食一条街等传统节目，今年还特别推出灵山莲花水城民俗灯会，非遗节目川剧变脸、喷火，杂技表演，绝技表演，魔术表演互动，小丑表演互动、篝火晚会及夜泡温泉等活动，通过“白+黑”全天候文化、旅游、美食一体融合，增强互动感、体验感，让游客宾至如归。

　　3月10日至3月18日，灵山寺景区、莲花水城还将发放免票“福利”，灵山寺景区每天对洛阳市内两个县区群众免票，莲花水城对所有游客免景区门票，欢迎各地游客走进宜阳、感受宜阳人文魅力。(宜宣)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春捂要捂哪儿？捂到啥时候？
    春捂要捂哪儿？捂到啥时候？
    春捂要捂哪儿？捂到啥时候？
        “前两天穿太厚就出汗，我把厚羽绒服收起来了，没想到现在穿着棉衣还是冻得够呛！”近日，涧西区的何女士说...
  • ·又到一年长高季，到底要不要带孩子测骨龄
  • ·守护她健康 专家献锦囊
  • ·带妆健身会伤皮肤吗
    		•
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
        漫步花路，邂逅春天。和煦的春风不仅吹开了百花，也吹“热”了旅游市场。最近，“赏花游”成为市民的出游首...
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳公立医院门诊诊查费调整 最低4元...
  • 洛阳选派62名年轻科级干部到产业发展...
  • 洛阳1人被授予“全国三八红旗手”称号
  • 中集凌宇：产线升级 订单不断
  • 洛阳气温波动较大 市民请合理调整穿着
  • 君河湾幼儿园正式开园
  • 宅基地是否可以办理户主变更？最新回复
  • 天津路、景华路等涧西区部分路段设定...
  • 上海市场何时升级改造完成？ 西苑国投...
  • @洛阳人：城乡居民医保缴费即将截止 ...
    		•
    百姓呼声
    隋唐园地下停车场属政府投资为何涨价？
    洛阳市图书馆少年儿童馆计划下半年投用
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    甲辰梅花图

    勇成摄影 中街街拍

    今日隋唐 随拍小景

    曲槛小栏边 梅花扑鼻香
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605