河南宜阳：二月二，来灵山踏青祈福吧【视频】

寻春踏青、撞钟祈福、民俗表演、美食展销......春风送暖的季节，一年一度的灵山庙会也如期而至。

寻春踏青、撞钟祈福、民俗表演、美食展销......春风送暖的季节，一年一度的灵山庙会也如期而至。据悉，3月10日至3月18日(农历二月初一至二月初九)，洛阳市宜阳县将举办第24届洛阳灵山文化旅游节，农历二月二当天上午9时30分，将在灵山寺景区内观音广场举行开幕式，拉开宜阳春季旅游的序幕。

灵山寺始建于唐，兴盛于宋，重修于金大定三年，是中国佛教祖庭白马寺的姊妹寺，也是中原地区唯一集“名山、名寺、名树”于一体的著名佛教圣地和旅游景区。洛阳灵山文化旅游节自2000年举办以来，已连续成功举办了23届，知名度、美誉度不断提高，成为宜阳响当当的文旅节会品牌，促进了宜阳文旅产业发展，带动了经济增长。2007年，灵山文化庙会入选洛阳市第一批非物质文化遗产，2012年又成为了省级非物质文化遗产。如今，灵山文化庙会已经成为春节之后、牡丹文化节之前豫西地区最具影响力和吸引力的民俗文化盛会。

本届文化旅游节以“灵山秀水 民俗民韵”为主题，按照“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的理念，全方位多角度展示灵山文化旅游节特色和宜阳文化旅游的整体形象，延续河南省非物质文化遗产的传统和精髓。期间，除了推出民俗表演、文艺演出、汉服巡游、撞钟祈福、集五福送吉祥、美食一条街等传统节目，今年还特别推出灵山莲花水城民俗灯会，非遗节目川剧变脸、喷火，杂技表演，绝技表演，魔术表演互动，小丑表演互动、篝火晚会及夜泡温泉等活动，通过“白+黑”全天候文化、旅游、美食一体融合，增强互动感、体验感，让游客宾至如归。

3月10日至3月18日，灵山寺景区、莲花水城还将发放免票“福利”，灵山寺景区每天对洛阳市内两个县区群众免票，莲花水城对所有游客免景区门票，欢迎各地游客走进宜阳、感受宜阳人文魅力。(宜宣)