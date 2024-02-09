春来植树去！洛阳市公布10个义务植树基地

日前，洛阳市林业局公布全市10个义务植树基地名单，期待社会各界行动起来，参与义务植树，共建美丽洛阳。

“惊蛰”已过，万物复苏。3月12日是我国第46个植树节。

日前，洛阳市林业局公布全市10个义务植树基地名单，期待社会各界行动起来，参与义务植树，共建美丽洛阳。

森林是水库、是钱库、是粮库、是碳库。今天种下一棵树，明天聚集一片林，生态优势就能转化为发展优势。近年，全市上下深入践行习近平生态文明思想，积极推进精准绿化、科学绿化，向黄河沿线、荒山荒坡、村庄绿化等重点区域进军，森林覆盖率逐年提高，达到45.8%，绿色已经成为洛阳高质量发展最亮丽的底色。

根据《洛阳市加快推进科学绿化示范建设工作实施方案》，全市国土绿化将坚持质量优先，扎实推进“1+5”示范工程建设，加快推动国土绿化高质量发展。其中，“1”是巩固提升沿黄生态廊道建设，重点在黄河主河道两侧“第一街坊”开展森林乡村“示范村”建设；“5”是谋划实施北邙绿色生态屏障项目、秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目(洛阳段)、荒山困难地治理项目、秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目、森林质量精准提升项目。此次公布的义务植树基地均结合沿黄绿化、荒山绿化、村庄绿化、生态修复等重点工程规划布局。

洛阳市林业局负责人表示，参加义务植树是每个公民的法定义务。前人种树后人乘凉，我们每个人都是乘凉者，更要做种树者。希望全社会积极行动起来，从自己做起、从现在做起，共同建设人与自然和谐共生的美丽洛阳。由于各植树基地绿化时间、场地规模、苗木品种、工具数量各不相同，有意参与的群众和团体可提前与植树基地相关负责人联系对接，合理选择植树时间地点。