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天津路、景华路等涧西区部分路段设定为违停严管路段
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2024.03.06 10:12

　　今日，“洛阳交警”官微发布通告称，洛阳交警一大队联合涧西区城管局决定自2024年3月10日起，将涧西区部分路段设定为违停严管路段。具体内容如下：

新增违法停车严管路段的通告

　　为规范查处机动车违法停车行为，减少道路交通拥堵，进一步提高道路通行效率，提升城市道路交通管理水平，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》和《河南省道路交通安全条例》等法律法规，洛阳交警一大队联合涧西区城管局决定自2024年3月10日起，将涧西区部分路段设定为违停严管路段，现将有关事项公示如下：

　　一、新增违停严管路段

　　二、新增严管路段公示时间

　　公示时间为：2024年3月5日至2024年3月9日

　　三、涧西区所有严管路段

　　四、严管措施

　　严管路段禁止违法停车，公安交管部门将联合城管部门在严管路段严查机动车违法停车行为。同时，公安交管部门将使用监控设备对违反禁停标志的车辆进行自动抓拍，并通过设置诱导屏以及短信预警的方式提醒违停车辆及时驶离。对违反禁停标志的机动车，公安交管部门将依照有关法律法规的规定，依法予以处罚。

　　五、标志牌式样

　　特此通告

　　洛阳市公安局交警支队一大队

　　2024年3月4日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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