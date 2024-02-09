洛阳大力推动平台经济发展 不断拓展城市经济发展新空间

日前，直播电商带货平台“高途佳品”走进新安县黄河神仙湾景区开展直播，向全球推介新安文旅资源和特色产品，助力我市平台经济发展。

“高途佳品”走进新安县直播推介

日前，直播电商带货平台“高途佳品”走进新安县黄河神仙湾景区开展直播，向全球推介新安文旅资源和特色产品，助力我市平台经济发展。

作为数字经济的主要形态，平台经济为创新发展提供了新引擎。今年以来，我市大力营造稳定发展环境，推动平台经济发展，促进青年就业创业，不断拓展城市经济发展新空间。

利用平台优势促进就业创业

“机会来了，就要抓住。”洛阳本土电商企业日辰集团(简称“日辰”)创始人李晨说，从2017年开始，日辰在小红书平台进行“内容种草”，2019年成为小红书首批代理商，2021年“双十一”线上交易额达1000万元，2022年拿下晓姿化妆品的品牌代理权，当年单月销售额突破1200万元，这均得益于平台经济的发展。

作为平台经济蓝海，直播电商吸引了越来越多青年。

“抖音‘零门槛’进驻，能在家门口创业很知足，不仅能挣到钱，还能照顾家。”今年42岁的王晓光说，他是抖音平台的一名时事评论类主播。创业前期，经过半年的深度学习，他知道要想得到认可，不仅要找到自己的核心价值，还要注重差异化表达。

功夫不负有心人。2021年，王晓光开始了“变现之路”，并辞去工作成为一名专职主播。“由于妻子是洛阳人，加之洛阳正在建设青年友好型城市，我选择在洛阳开始自己的追梦之路。”他说，如今，他的粉丝已有80余万。

记者了解到，截至去年年底，我市电商行业从业人员超过9万人，一批平台经济企业开始崭露头角，一批深耕多年的企业步入成熟期，担当起“台柱子”。

直播电商发展快零售市场活力强

“让全球了解新安、了解洛阳。”高途集团副总裁、“高途佳品”总裁张戈说，“高途佳品”走进新安县，对文化旅游产品、优质农副产品、快消品进行集中展示，也是对洛阳及黄河文化的推广。此外，“高途佳品”还将携手新安打造好物直播间，将文旅资源及优质产品推介出去，助力洛阳平台经济发展。

作为平台经济的重要组成部分，近年，直播电商快速发展，展现出强大的活力。数据显示，2023年，我市网络零售额达到283.8亿元，同比增长41.1%，已成为零售业发展的新增长点；我市跨境电商进出口额达79.9亿元，同比增长10.6%，成为外贸新风口。

随着平台经济加快发展，我市多措并举打造创新发展的新引擎。

举办“燃放平台经济”产业沙龙、举办首届直播产业大赛、投用跨境电商综试区线上综合服务平台……去年以来，我市从平台企业引进和培育、平台对本地经济的带动、优化平台经济发展环境等方面发力，推动平台经济发展。

“平台+产业带”模式带动本地企业“触网”

平台经济快速发展，从最初的电商平台，到现在的社交、外卖、出行、直播、短视频等平台遍地开花，平台企业基本覆盖了消费者生活的方方面面。促进平台经济转型、高质量发展，已成为经济发展中极具挑战性的课题。

数据显示，2023年，我市实物商品网络零售额达177.4亿元，其中具有洛阳本地生产优势的家具类、粮油食品类产品仅占三成，直播电商货品与本地产品结合不够紧密。此外，快递物流体系不够完善、本地电商产品支撑力有待提升等因素也制约了我市平台经济发展。

“随着数字技术和平台经济的兴起，以本地电商等为代表的平台经济，在促进消费者与生产者链接贯通方面起到了至关重要的作用。”市商务局相关负责人表示，下一步将做强跨境电商独立站等网络销售类平台，培育“享游洛阳”等文旅服务平台，发展一拖农业装备等工业物联网平台；持续深化与抖音、阿里、亚马逊、小红书等平台的合作，推广“平台+产业带”模式，带动本地企业“触网”、拓展渠道；扶持“种草带货”、短剧发行等专业服务业发展，不断丰富平台经济生态圈，力争年内引进培育3个到5个具有引领性、标志性的平台经济项目。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘朋辉 游静 文/图）