洛阳市市场监管局提醒：7类儿童用品要有3C认证标志

新学期已开学一周多，昨日，市市场监管局执法人员来到洛阳部分学校周边，对文具店销售的各类商品进行专项监督检查。

执法人员检查文具店内的在售商品

新学期已开学一周多，昨日，市市场监管局执法人员来到洛阳部分学校周边，对文具店销售的各类商品进行专项监督检查。

10时许，在洛龙区张衡街附近的一家文具店里，各类学习用品一应俱全，执法人员要求商家提供进货凭证等材料，并查看商品有无外包装、包装标识是否规范等；在通济街附近的一家大型文具店里，执法人员随机检查了多款在售商品，整体情况较好。

记者从市市场监管局了解到，为进一步强化校园周边市场环境，规范儿童玩具及学生用品销售行为，日前，该局在全市学校、幼儿园周边开展了儿童玩具及学生用品专项监督检查，重点产品为安全隐患较高的圆珠笔刀、萝卜刀、激光笔、水晶泥、磁力珠、鼻吸能量棒、合金玩具刀具、抽奖玩具等，包括检查进货查验制度、产品检验报告、标识标注不全等，严厉打击销售假冒伪劣和三无产品等违法行为。截至目前，执法人员共排查学校周边商户280余家，发现问题责令整改26家次，没收商品11批次，下架合金玩具刀具、抽奖玩具、三无产品等商品，有效规范了全市学校周边学生用品及儿童玩具的销售行为。

市市场监管局相关负责人说，按照国家规定，童车、电玩具、塑胶玩具、金属玩具、弹射玩具、娃娃玩具及儿童汽车专用座椅等7类儿童用品，外包装需要有我国强制性产品3C认证标志，即“CCC”认证，这是质量安全的有效保证。因此，如果上述儿童用品没有3C认证标志，消费者应谨慎选择。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 岳金龙 文/图)