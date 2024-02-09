统筹抓好当前各项重点工作 推动市委决策部署落地见效

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期市委相关会议精神，通报全市重点工作预安排和市委重点督查事项，部署下步工作，推动重点工作提质增效。 昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期市委相关会议精神，通报全市重点工作预安排和市委重点督查事项，部署下步工作，推动重点工作提质增效。 会议强调，市四大班子办公室及市委各部委要进一步提高政治站位，坚决贯彻省委巡视工作部署，全力支持配合、严肃工作纪律，积极主动接受巡视监督，实事求是汇报情况，客观真实反映问题，更加自觉地拥护“两个确立”、做到“两个维护”。要更加注重县区主观能动性的发挥，结合市委常委会会议研究意见，督促各县区牢牢把准自身定位，找准主攻方向，依托资源禀赋，积极抢抓政策机遇，切实增强信心底气；要弘扬务实作风，注重在操作层面深度研究工作、以有解思维破除瓶颈问题，持续助推干部转理念、提能力、强作风，全力推动市委各项决策部署落地见效。要坚持以新文旅发展理念为引领，复盘全市春节文旅活动，总结成功经验，查找短板弱项，高质量做好牡丹文化节筹备工作，跟进开展“1+3”高品质古都文化体验区打造、“北国花城”行动等专题督导，创新督查方法，真正“督”在关键处、“查”到点子上，助力我市加快打造全国沉浸式文旅目的地。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)