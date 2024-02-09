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市十六届人大常委会召开第22次主任（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.06 08:36

　　昨日，市人大常委会主任李保国主持召开市十六届人大常委会第22次主任(扩大)会议。

　　会议听取了《洛阳市关林保护条例(草案)》《洛阳市停车管理条例(草案)》一审情况汇报、12345政务服务便民热线解决问题情况及有关部门办理情况报告，研究了有关专项工作报告审议意见落实情况、《关于修改部分地方性法规的决定(草案)》，以及人事任免事项。会议还研究确定了市十六届人大常委会第十次会议议程和日程安排。

　　会议强调，要坚持依法立法和创新立法有机统一、融合发力，加快推进关林保护、停车管理立法进度，在市委中心大局中彰显人大担当作为。要牢固树立有解思维，在立法过程中进一步解放思想，敢于探索、勇于突破，在高标准做好文物保护工作的同时，推动洛阳关林文化资源活化利用，做到真正有利于推动文旅产业发展。要明确分工压实责任，针对停车管理难题，进一步优化立法内容，科学划定责任权限，统一执法主体，充分发挥部门职能优势，凝聚各方工作合力，形成有权必有责、有责必担当、失责必追究的良好工作机制，为推动城市提质、营造良好形象提供法治保障。要发挥全市人大联动监督优势，围绕12345便民服务热线工作流程环节，找准人大监督的切入点、发力点，把群众满意度作为工作评定重要指标，进一步畅通线上线下投诉渠道，推动热线真正成为联系服务群众的桥梁纽带。要充分引导各级人大代表发挥好“六个表率”作用，严格代表纪律规矩，完善代表履职通道，建立常态长效机制，进一步规范代表履职行为，鼓励代表深入基层一线，聚焦群众“急难愁盼”，及时转化为代表建议，切实为现代化洛阳建设贡献人大智慧与力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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