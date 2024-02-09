洛阳祖孙俩的汉服情缘

鹤发、朱唇、华服、笑颜……镜头里，90多岁的习春花看起来大气从容，端庄优雅；镜头之外，近日，已入鲐(tái)背之年的她，在翻看自己的汉服定妆照时，难掩笑意。

习春花的汉服“首秀”

鹤发、朱唇、华服、笑颜……镜头里，90多岁的习春花看起来大气从容，端庄优雅；镜头之外，近日，已入鲐(tái)背之年的她，在翻看自己的汉服定妆照时，难掩笑意。

“银发顽童”的汉服“首秀”

说起自己的汉服“首秀”，“银发顽童”习春花有点儿兴奋，也有点儿害羞。

“咋想起来穿汉服了呢？”记者好奇地问。

“咱洛阳现在兴这个！那咱也试试。”习春花笑笑。

习春花，洛阳人，现居瀍河回族区，性格豁达，作息规律，平时坚持做养生操，闲来看看电视，有机会也喜欢外出旅游。

在家人看来，长寿硬朗的她基本不纠结、不内耗，对新生事物接受度也比较高。此前，她能够欣然接受做汉服妆造，留下一张难得的汉服照，就和这些有关。当然，也和孙女的“助力”有关。

“奶，想不想也穿上汉服玩玩？”孙女前一阵子逗习春花开心，顺口这么问了一句。

“中啊！”习春花当即应允。妆造完成后，习春花在镜前好一阵端详，还与镜中的自己合影留念。汉服“首秀”如此顺利，一来，她确实感兴趣；二来，也是对孙女新事业的支持和鼓励。