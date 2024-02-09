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新农人郭克原：“孔雀开屏”助力乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.06 08:29

郭克原制作的孔雀标本

　　“开饭了，开饭了。”3月4日，在瀍河区白马寺镇金村百雀园养殖基地，伴着新农人郭克原的一声声吆喝，孔雀们从四处快步奔来，享受美味。饱餐过后，一只只“雀之灵”或悠闲散步，或栖息于枝头，胆大的还主动与人“互动”。

　　今年34岁的郭克原，出了校门后打过零工、开过吊车。考虑到父母年龄大了，离家近成了他找工作的重要诉求。随着市委乡村振兴“151”工作举措落地见效，郭克原越发觉得，广阔农村大有可为。“我从小在农村长大，对这片土地有感情，有思路有想法，在乡村也能闯出自己的一片天地。”郭克原说起当初的决定，依然激情满满。

　　经过一番考察，郭克原决定另辟蹊径，在家乡养孔雀。在当地，村民们养牛羊、养鸡鸭，养孔雀还是个稀罕事儿。他的妻子李腊梅在听到这个消息后直摇头：“养鸡半年后就能收鸡蛋，养孔雀能干啥？”

　　这样的担心不无道理，孔雀养殖周期相对较长，通常两年后才能产蛋，每年产蛋量30枚至50枚。面对妻子的担忧，郭克原耐心解释。在前期考察中，他发现孔雀抗病性好且食量小，养殖成本相对较低，无论是活体观赏还是标本制作，都有一定的市场。

　　夫妻俩一合计，觉得这路子走得通。2021年，郭克原购进100多只蓝孔雀幼鸟，精心照料。他说：“跟它们待得时间长了，哪只咳嗽了、哪只上火了，一听声音就能听出来。现在我也成半个兽医了。”

　　在郭克原的精心照料下，小孔雀一天天长大，羽翼也渐渐丰满。他又琢磨起了孔雀标本制作。标本制作，关键在塑形。前期要先将孔雀皮肉进行分离，“翻毛”时皮毛不能有任何损伤。进行防腐处理后，用铁丝、假体等撑起孔雀的身体，脖子、翅膀、腿部这些部分填充时要根据孔雀体型精准用料，多一分累赘、少一分失型。完成缝合后，标本制作还没有真正完成，此后十几天，郭克原还会反复修改调整细节，直到标本完全风干。

　　“平时没事就会去观察孔雀，把它们的形态刻在脑子里，制作标本时才能完美还原它们灵动的美感。”郭克原介绍，目前一架4岁以上孔雀的标本市场价格将近4000元。同时，他还在孔雀换毛时收集孔雀羽毛，加工制作孔雀羽扇等工艺品。

　　郭克原算了一笔账，孔雀幼鸟一只价格100多元，两年后一只成年孔雀能卖到1000元，年龄越大身价越高。此外，孔雀蛋、孔雀毛等也都能带来收益。

　　不仅如此，郭克原还探索进行自主孵化、育雏，孵化率近90%，养殖成本大大降低。随着天气转暖，今年的孵化计划已经提上日程。

　　如今，郭克原的创业之路也犹如孔雀开屏，绽放出独特的光彩。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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