步入中老年 如何重启“热辣滚烫”的人生

电影《热辣滚烫》热映，很多中老年人观看后感慨颇多。有的人认为要富养自己，活出自信；有的人认为要忽略年龄，勇于追求梦想……退休后，中老年人如何重启“热辣滚烫”的人生？来听听他们的心里话。

大家热烈讨论、各抒己见

●时间：2月28日

●地点：洛龙区开元路街道天元社区党群服务中心

●主持人：王蕊洛龙区开元路街道天元社区党委书记

●开场白：电影《热辣滚烫》热映，很多中老年人观看后感慨颇多。有的人认为要富养自己，活出自信；有的人认为要忽略年龄，勇于追求梦想……退休后，中老年人如何重启“热辣滚烫”的人生？来听听他们的心里话。

嘉宾出场

武灵芝：天元社区居民，65岁

观点：要学会富养自己

今年春节期间，孩子陪我看了电影《热辣滚烫》，我被女主角“乐莹”爱自己、活出自信、成为最好自己的精神感染。作为老年人，我向往健康快乐和丰富多彩的晚年生活，努力做最好的自己。

退休后，我开始富养自己，这里的富养指的是精神层面的。刚退休时，为实现年轻时未完成的愿望，我投入考驾照的热潮中。刚开始学时，我也闹了不少笑话，有一次，由于眼神不好、手脚配合欠佳，把倒库的杆子都撞翻了，但我学习态度端正，不怕苦不怕累，最后结业时不仅获得“明星学员”称号，还有很多年轻学员给我点赞，夸我自信、有活力。拿到驾照后，我与朋友相约一起自驾游，享受在路上的快乐。

这10年是我精神生活的黄金时期。我加入了社区圆梦艺术团，每天与朋友们一起唱歌、跳舞，努力成为最好的自己。如今，很多老朋友夸我状态好、气色好，我觉得这是富养自己的结果，得到大家的肯定，我更加自信，干啥都越来越有劲头。

熊培莉：天元社区居民，59岁

观点：勇敢追求梦想

人在任何时候都不能“丧”，要活出一口气，《热辣滚烫》这部电影讲述了一个追求梦想的故事。追求梦想，对于老年人非常重要，生活中有了追求，才能更有动力。退休后，我圆了儿时的芭蕾梦。

追求梦想的路不是一帆风顺的。由于年龄大、协调性差，我的家人担心我在学习过程中摔伤，不同意我学芭蕾。我动之以情、晓之以理，讲述我对梦想的渴望，最终他们勉强接受。自练习芭蕾以来，我感觉每天都非常舒服，好像有使不完的劲儿。踮起脚尖，伸展双臂，在舞台上的我忘记了年龄，那裙角飞扬的状态令我沉醉。

追求梦想不代表我疏于照顾家庭。由于母亲年迈且身体欠佳，我每天晚上都要照顾并陪伴母亲。有时白天练功，晚上照顾母亲，我感到非常疲惫，但也不想放弃梦想，因为梦想是我的精神支柱。

我认为，在追求梦想的过程中，我收获了许多快乐。这个“乐”指的是乐观、向上的生活态度，这才是晚年生活得幸福、愉快的关键。

雷银娥：天元社区居民，72岁

观点：体味平凡生活中的欢乐

通过这部电影，我感悟到的是老年人要找到自己的“乐”，有了“乐”，“趣”也就在其中了。这就要求中老年朋友要善于从现实生活中寻找乐趣，从其中体味平凡生活中蕴藏的欢乐。

退休后，我开始学习书法。多年来，我越写越爱写，越写越上瘾。每次只要一提起笔，我就能忘却所有的烦恼，全身心投入书法世界当中。练习书法一定要持之以恒，不能松懈。我每天都要练习书法两个多小时。除了临摹字帖，我最常写的便是古诗词，古诗词韵味十足，读起来朗朗上口，写完之后觉得心胸都开阔了。

如电影里展示的那样，热爱可抵岁月漫长。步入退休生活，我不求生活多么绚烂，但会专注自己喜欢的事，心无旁骛，这就是我追求的最好的养生之道。

杨盘根：天元社区居民，69岁

观点：不断丰盈精神世界

最近，我身边很多朋友看了这部电影并与我分享感悟，有人觉得活了大半辈子，没有为自己喜欢的事争取过；有人觉得应该打破质疑的声音，无论多大年纪都有选择“滚烫”人生的权利；有人觉得人生每个阶段都要努力做最好的自己……我认为，中老年人要不断丰盈自己的精神世界。

首先，鼓励老年人参与返聘。一方面发挥老年人的经验、智慧，做好传帮带，实现社会价值；另一方面减少老年人的孤独感，选择从事自己感兴趣的工作，让生活更充实。

其次，世界那么大，可以去看看。以前经济水平相对落后，交通不便利，“远方”也只是一个形容词。再加之，大多数人年轻时或一心扑在工作上，或被家庭琐事牵绊，没有机会走出去。退休后，可以灵活安排出行，旅途中的所见所闻所感会成为老年人丰富的人生体验。

最后，活到老学到老。学习是精神世界的再次充电。老年人学习养生知识、智能手机使用技巧等，不仅丰富退休生活，还能掌握更多生活常识，改善自身的生活品质。

专家点评

●河南科技大学人文学院社会工作系李倍倍：

《热辣滚烫》正如影片名字所示，它带给受众的是生活热情。电影里最引人共鸣的地方是“为了自己活一次”。对于很多中老年朋友来说，为自己而活也是最重要的。不管前半生是怎样过的，后半生要学会享受、善待自己。退休后，生活不再像工作时那样忙碌，但这并不意味着可以放任自己。阅读、参加文艺活动、学习新知识……精神生活不断充实，可以使老年人的内在世界更加丰富，拓宽视野和思维，体现他们的个人价值。

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