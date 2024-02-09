洛龙区学雷锋主题教育实践活动启动

演绎雷锋故事、唱雷锋歌曲、为学雷锋志愿服务队授旗、向雷锋像敬献花篮，昨日，“扣好人生第一粒扣子 雷锋精神永放光芒”学雷锋主题教育实践活动启动仪式在市实验初级中学举行。

演绎雷锋故事、唱雷锋歌曲、为学雷锋志愿服务队授旗、向雷锋像敬献花篮，昨日，“扣好人生第一粒扣子 雷锋精神永放光芒”学雷锋主题教育实践活动启动仪式在市实验初级中学举行。该活动由共青团洛龙区委、洛龙区教育体育局主办，市实验初级中学承办。师生们通过系列活动，学习、传承雷锋精神，号召更多人加入学雷锋志愿服务，让雷锋精神代代传承。（洛报融媒·洛阳网记者 师睿 黄基琼 摄影报道）