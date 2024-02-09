洛阳气温波动较大 市民请合理调整穿着

今日洛阳阴天到多云，局部地区有零星小雨，高海拔山区有零星小雪，东北风2级～3级，气温4℃～10℃。

昨日，我们迎来了惊蛰节气。常年此时，我国大部分地区虽天气回暖，春意渐浓，但冷暖空气仍会“纠缠不休”，气温波动较大，大家需根据气温变化合理调整穿着，适当春捂，手腕、腰眼、小腿和肚脐这4个部位要好好捂捂。

市气象台根据最新的气象资料分析，未来几天我市多晴好天气，气温明显回升；受高空短波槽影响，昨日夜里到今日及10日前后，我市云系较多。

最近几天天气预报

今日：阴天到多云，局部地区有零星小雨，高海拔山区有零星小雪，东北风2级～3级，气温4℃～10℃。

明日：多云转晴天，西北风4级～5级，阵风7级左右，气温1℃～14℃。

8日(周五)：晴天到多云，气温0℃～13℃。

9日(周六)：晴天到多云，气温2℃～16℃。

10日(周日)：多云转阴天，气温4℃～17℃。

11日(周一)：晴天间多云，气温6℃～21℃。

12日(周二)：晴天转多云，气温5℃～16℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)