洛阳选派62名年轻科级干部到产业发展一线历练

“我将珍惜为期一年的历练机会，不断学习、提升自己，努力成为懂产业、懂资本、懂政策、会服务的专业人才。”昨日，谈及即将到洛阳中心城区科技产业提升工程一线历练，市发改委社会发展科科长荆晓燕充满信心地说。

市发改委年轻干部荆晓燕（左）深入项目一线历练（受访者供图）

“我将珍惜为期一年的历练机会，不断学习、提升自己，努力成为懂产业、懂资本、懂政策、会服务的专业人才。”昨日，谈及即将到洛阳中心城区科技产业提升工程一线历练，市发改委社会发展科科长荆晓燕充满信心地说。

没有欢送仪式，没有鲜花掌声，只有一副行囊、一挑担子、一个目标……自今年3月起，市委组织部从市直机关及各县区选派62名优秀年轻干部到产业发展一线历练，既助力产业发展，又锻炼年轻干部，努力打造真懂产业、善抓产业、适应产业发展需要的高素质干部队伍。

这62名干部均为优秀的80后科级干部，有硕士研究生学历的占比50%以上，专业涉及经济、生物工程、旅游管理等多个领域。聚焦全市产业发展重点及当前文旅融合发展热点，他们将被重点选派至隋唐洛阳城片区、白马寺片区等文旅片区，中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司、新强联回转支承股份有限公司等重点企业，龙门实验室、周山智慧岛等创新平台，以及洛阳经济技术开发区、伊滨区先进制造业开发区等进行历练。这些地方是洛阳产业发展的重要支撑点，也是培养锻炼干部的首选一线平台。

“我从参加工作起就在市直部门，此次有机会到洛阳经济技术开发区历练，到一线切身体会开发区主战场、主引擎的发展动能，有助于我进一步转变思维理念、开阔视野格局。”团市委少工委办公室主任王琪璇说，自己期待在一线补上产业实践这一课。

“建龙微纳是上市企业，该企业有一支‘河洛英才计划’支持的高层次人才团队，在以往工作中我经常对接服务。”市科技局社会事业科科长牛番杰说，自己此次到企业历练，由“旁观者”转变为“参与者”，一定能更深刻地感受到企业发展所急所盼，让之后的服务保障更精准、更有温度。

“推进现代化洛阳建设，建设现代化产业体系，离不开一支有闯劲、有干劲的过硬干部队伍。”市委组织部相关负责人表示，选派年轻干部到产业发展一线历练，是贯彻落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神的具体措施，也是优化年轻干部成长路径的有效手段。62名年轻干部将于本周内全部到岗。下一步，市委组织部将根据全市产业发展、项目建设需求，持续选派优秀年轻干部到产业发展一线历练，着力培养一批具备产业思维和专业能力的年轻“闯将”和“干将”。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王宁）