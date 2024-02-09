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建设县乡村应急抢险救援队伍！洛阳明确今年防汛抗旱工作要点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.06 08:22

　　昨日，记者从市防汛抗旱指挥部获悉，我市今年防汛抗旱工作要点已确定，涵盖完善体制机制、健全责任体系等方面，并逐一明确任务分工、完成时限等内容。

　　●完善防汛抗旱体制机制

　　要强化气象预警与应急响应联动，规范预警响应信息发布，健全防汛抗旱信息资源共享、隐患排查整治、会商研判调度、应急处置救援等方面的联动协作机制，建立跨区域重要河流、水库、黄河滩区汛期协调联动机制。

　　●健全防汛抗旱责任体系

　　4月30日前，要明确主要防洪河道、大中型水库等重点防洪工程防汛行政责任人，并在主流媒体上公示。要落实河道堤防险工险段、小型水库、水电站、涵闸泵站、淤地坝等“三个责任人”，山洪灾害“县、乡、村、组、户”五级责任人，尾矿库“三级库长”，地质灾害隐患点责任单位、责任人、监测人，铁路、公路易崩塌滑坡地段、城市立交和易积水区域巡查责任人。

　　●提升防汛抗旱应急能力

　　组织修订防汛抗旱应急预案，推进防汛抗旱应急指挥系统平台建设，汛前至少组织一次防汛实战性演练。开展全市防汛抗旱物资储备现状调查，优化配备抗洪抢险、排水排涝、水域搜救等先进适用装备。立足“断路、断电、断通信”等极端情形，建设县(区)不少于50人、乡镇(街道)不少于20人、村(社区)不少于10人的应急抢险救援队伍，承担受威胁群众转移撤离、受困群众救援、灾害先期处置等第一时间抢险救援工作。

　　●全力做好洪涝干旱灾害应对

　　制定隐患排查标准化清单，落实汛前检查、汛中巡查、汛后复查，定期复核危险区和隐患点，动态更新风险隐患清单台账。密切监测雨情水情汛情发展变化，关键时段实行24小时滚动研判、加密预报，及时更新预警信息和“叫应”提醒，及时组织受威胁群众避险转移安置。

　　●强化督查评估考核

　　按照“属地管理、分级负责、分段开展、各有侧重”的原则，加强汛前、汛中、汛后全过程指导检查，重点督导责任制落实、隐患排查整改等情况。对每次重大洪涝干旱灾害应对情况开展评估，总结经验做法、查找短板弱项，不断提升洪涝干旱灾害防范应对能力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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