@洛阳人：城乡居民医保缴费即将截止 逾期未缴费无法享受待遇

昨日，记者从市医疗保障局获悉，去年年底，根据城乡居民实际参保情况，我市对2024年度城乡居民医保参保缴费期延长至今年3月15日。目前，延长期截止时间已临近，居民如逾期未参保缴费的不予补缴，今年将无法享受医保待遇。

打开微信、支付宝扫二维码，进入社保缴费主入口

昨日，记者从市医疗保障局获悉，去年年底，根据城乡居民实际参保情况，我市对2024年度城乡居民医保参保缴费期延长至今年3月15日。目前，延长期截止时间已临近，居民如逾期未参保缴费的不予补缴，今年将无法享受医保待遇。

截至去年年底，我市2024年度城乡居民医保参保集中缴费工作已基本完成。不过，因外出务工等情况，仍有部分城乡居民未能及时参保缴费。为进一步扩大城乡居民基本医疗保险覆盖范围，保障我市城乡居民基本医疗保险缴费人权益，我市将2024年度城乡居民基本医疗保险参保缴费期延长至今年3月15日。

市医疗保障局提醒，积极参加城乡居民基本医疗保险，是为自己或家人多一分安心和放心，还未参保的居民请抓紧时间缴费。

●缴费指南

一、线上办理

已办理我市城乡居民医保参保登记的城乡居民，可自行通过河南税务App、“河南税务”微信公众号或“河南税务”小程序、支付宝“河南税务”小程序等方式缴费。

1.关注“河南税务”微信公众号，选择“微服务”—“社保费缴纳”—“居民医疗保险缴费”，根据系统提示进行缴费。

2.打开微信、支付宝扫下图二维码(见文末图片)，直接进入社保缴费主入口，选择“居民医疗保险缴费”，根据系统提示进行缴费。

二、线下办理

1.已办理我市城乡居民医保参保登记的城乡居民，可在村(社区)集中缴费，由村(社区)集中代收代缴。

2.零散缴费人员可持社会保障卡或居民身份证件到就近各合作银行网点、税务局办税服务网点办理居民医保缴费手续。

三、凭证打印

需要缴费凭证的参保人，可到各税务局办税服务网点打印缴费凭证，也可通过河南税务App自行下载、打印缴费凭证。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 方昌海 杜芯茹)