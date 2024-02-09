全国两会传来“洛阳好声音”：培育新质生产力 赋能制造业高质量发展

又是一年两会时。来自洛阳的全国人大代表、全国政协委员带着殷殷重托，肩负职责使命，共赴春天的盛会。在接受媒体采访时，他们纷纷围绕科技创新、产业提质等领域积极建言献策，传递民情民意、共话发展愿景，发出了“洛阳好声音”。

又是一年两会时。来自洛阳的全国人大代表、全国政协委员带着殷殷重托，肩负职责使命，共赴春天的盛会。在接受媒体采访时，他们纷纷围绕科技创新、产业提质等领域积极建言献策，传递民情民意、共话发展愿景，发出了“洛阳好声音”。

“今年，我带来了‘关于快速培育传统制造业新质生产力’的提案。”全国政协委员、洛阳理工学院副院长马珺接受央视、《中国教育报》等媒体采访时指出，培育传统制造业新质生产力对于制造业的转型至关重要。她建议，组建传统制造业跨部门合作队伍，引导企业通过投资新型生产工具和员工培训提升竞争力，重构传统制造业生产关系和组织结构，有效适应制造业的技术升级和转型需求。

“加快建设制造强国，必须通过加强基础技术研发和支持国产装备产业化推广，推动我国制造业加速向全球价值链中高端转变。”全国人大代表、中信重工董事长武汉琦在接受《上海证券报》采访时表示，今年全国两会，他将提交“加大基础技术研发和国产装备产业化推广支持力度”和“加快新型能源体系建设”建议，推动我国制造业从“世界工厂”向“智造中心”转变。

“企业创新有什么难题？”“创新短板短在何处？”全国政协委员、龙门实验室院士工作室主任羊毅在接受《人民政协报》采访时表示，从航空科研生产一线转换到技术创新的新赛道，她尤为关注实验室和企业如何协同创新，建议加快建设跨学科、大协作的协同创新平台。希望在新的组织架构和运营体系下，龙门实验室实现科研和产业融合贯通，加快科技研发和成果转化。

去年，中航光电科技股份有限公司营收突破200亿元，实现洛企“百亿俱乐部”再上新规模。在接受采访时，全国人大代表、中航光电董事长郭泽义表示，良好的投资价值能让上市公司更受投资者青睐。建议充分发挥资本市场高效配置资源的“枢纽”功能，引导资本市场坚持价值投资与长期投资，优化资本市场准入与退出机制，鼓励行业龙头上市公司利用并购重组手段，加速推动产业转型升级。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)