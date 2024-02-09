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洛阳公开征集人才宣传标语标识卡通形象
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.06 08:16

　　记者从市委人才办获悉，自即日起我市面向全社会征集洛阳人才宣传标语、形象标识及卡通形象设计方案，进一步塑造洛阳人才服务品牌，提升洛阳人才集聚度。

　　此次征集活动由市委人才办主办，市人社局承办，市人力资源和公共就业服务中心和洛报集团协办。其中，宣传标语要凸显洛阳城市形象、人文精神、发展态势，展现识才、爱才、敬才、用才的良好氛围，应征作品应包含10字以内的宣传标语及300字以内的解读。形象标识要突出认知度较高的洛阳地域、文化元素或特征，以图形为主，简洁明快、新颖独特、感染力强。卡通形象要紧扣洛阳人才主题，具有较强的视觉感染力和冲击力，彰显青春元素，兼具洛阳地域文化特色。

　　征集时间4月10日截止，有意者可在此之前将投稿作品电子版发送至邮箱Lyyxrc@126.com。承办方将邀请各界人才代表成立评审组，根据大众投票结果确定优胜奖，获奖名单将于4月底前公布。

　　征集详细要求可通过洛阳人才工作网查询，申报咨询电话：0379-69933898，技术咨询电话：0379-65233520。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张婷婷)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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