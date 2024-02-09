洛阳1人被授予“全国三八红旗手”称号

昨日，记者从市妇联获悉，在3日全国妇联举行的纪念“三八”国际妇女节暨表彰大会上，河南科技大学二级教授、博士生导师侯小改被授予“全国三八红旗手”荣誉称号。

昨日，记者从市妇联获悉，在3日全国妇联举行的纪念“三八”国际妇女节暨表彰大会上，河南科技大学二级教授、博士生导师侯小改被授予“全国三八红旗手”荣誉称号。

今年58岁的侯小改长期从事牡丹及中药材高效培育与产业化研究，她解析了牡丹重要观赏性状花期的遗传和分子调控机制，为牡丹分子育种奠定了理论基础；构建了牡丹周年开花花期调控关键技术体系，为盆栽牡丹产业化开发与应用提供技术支撑；建立了油用牡丹丰产节本栽培关键技术体系，显著降低了生产成本，提高了油用牡丹的产量和品质；创新了牡丹综合开发与利用研究，拉长了牡丹产业链条，加快了牡丹产业化进程；开展了药用牡丹及艾草、连翘等特色中药材种质资源评价与创新研究，培育新种质4个。

长期以来，侯小改先后主持国家自然科学基金重点项目2项、面上项目2项，国家重点研发子课题2项，中原学者等省部级项目多项；授权发明专利25件，转化10件；获国家科技进步二等奖1项，河南省科技进步一等奖2项、二等奖3项；相关研究为牡丹及特色中药材产业发展提供了重要理论及技术支撑，取得了显著的经济及社会效益。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 尚海利)