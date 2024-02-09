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精益求精 洛阳移动两会期间网络保障安全有序
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.03.05 22:30

　　3月5日是全国两会召开的首日。洛阳市民李小科在IT行业就职，她关心人工智能等科技方面话题，当天晚上，李小科和家人一起通过电视收看了两会报道，多位代表、委员提出重视培养AI人才，增加智能制造支持等话题吸引了一家人的热议。

　　李小科表示：“如今收看两会太方便了，手机端和电视端全是高清制式，随时谁地可以收看，太方便了。”

　　而李小科家里收看两会的网络及电视终端正是中国移动提供的千兆家庭宽带和移动魔百盒高清电视。

　　作为洛阳市全业务运营商，中国移动洛阳分公司网络部经理焦静表示，为给两会提供安全、畅通的网络保障，洛阳移动一周前已全部做好了两会保障的各项工作。并在一周前全面开展政务云、核心网、传输网、城域网、动环监控等5个关键基础网络设施安全风险排查，目前无发现风险漏洞，整体保障安全有序。

　　高度重视党政军指挥通信专线保障，对重保专线开展业务巡检及隐患排查工作，严格落实保障期间值守要求，对业务接入侧网元7×24小时监控预警，确保重保专线投诉7×24小时快速响应。

　　针对高速等重点区域场景，制定了针对性保障方案，提前测试优化网络隐患问题3处，圈定643个4/5G小区进行7×24小时重保监控。

　　加强网络运行安全保障。重点关注动环设备隐患整改进度、完善各类设备应急处置预案、强化自有人员和合作伙伴的应急处理，累计巡检机房400余个、光缆线路6300余公里。

　　洛阳移动有着104万多户互联网电视客户，两会期间，为确保家家户户能够便捷收看到两会报道，洛阳移动每日做好家宽和互联网电视业务投诉量监控，快速高效处置客户投诉，确保第一时间发现并解决。

　　在洛阳移动两会网络保障指挥调度中心，网络管理左晓琳表示：“两会期间，我们严格落实机房管理和值班值守制度，涉及无线、家宽、动环、传输、交换等多专业严格落实7×24小时值班制度，对涉及保障区域实时监控，目前未发现异常情况。”(左晓琳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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