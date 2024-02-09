400多人参加！洛阳优秀文体节目展演活动收官

令人目不暇接的空竹绝活，轻灵飘逸的洛阳牡丹剑，刚柔相济的太极扇、柔力球……刚刚结束的2024年洛阳市迎新春老年人优秀文体节目展演活动上，老年文体达人“精锐尽出”，好戏连台。

令人目不暇接的空竹绝活，轻灵飘逸的洛阳牡丹剑，刚柔相济的太极扇、柔力球……刚刚结束的2024年洛阳市迎新春老年人优秀文体节目展演活动上，老年文体达人“精锐尽出”，好戏连台。

此次活动为期两天，由洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，洛阳市老年人体育协会承办，在洛阳市全民健身馆举行，吸引了全市各县区45支代表队的400多人参加。

本次展演活动内容丰富，不仅有舞龙、空竹、南无拳、健身秧歌、太极拳剑(扇)等传统特色项目，还有柔力球、手杖操、广场舞、牡丹剑、健身球操、体育模特等文体融合项目。演出现场，一支支代表队精神抖擞，动作整齐，展现了洛阳中老年人的活力与风采。

经过评委严格评选，洛阳老体协艺术团表演的《最美河洛情》、新安县老体协展示的陈氏太极拳《我爱你中国》、太极拳专委会的《太极扇》、伊川县老体协展示的空竹《金龙送福》、体育模特专委会的《华裳国之礼》等34个节目获得本次活动的优胜奖；毽球专委会的《一毽穿越梦回盛唐》、柔力球专委会的《小骆驼》、牡丹剑专委会的《凌云剑》等21个节目获得优秀奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）