洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

400多人参加！洛阳优秀文体节目展演活动收官
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.05 18:07

　　令人目不暇接的空竹绝活，轻灵飘逸的洛阳牡丹剑，刚柔相济的太极扇、柔力球……刚刚结束的2024年洛阳市迎新春老年人优秀文体节目展演活动上，老年文体达人“精锐尽出”，好戏连台。

　　此次活动为期两天，由洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，洛阳市老年人体育协会承办，在洛阳市全民健身馆举行，吸引了全市各县区45支代表队的400多人参加。

　　本次展演活动内容丰富，不仅有舞龙、空竹、南无拳、健身秧歌、太极拳剑(扇)等传统特色项目，还有柔力球、手杖操、广场舞、牡丹剑、健身球操、体育模特等文体融合项目。演出现场，一支支代表队精神抖擞，动作整齐，展现了洛阳中老年人的活力与风采。

　　经过评委严格评选，洛阳老体协艺术团表演的《最美河洛情》、新安县老体协展示的陈氏太极拳《我爱你中国》、太极拳专委会的《太极扇》、伊川县老体协展示的空竹《金龙送福》、体育模特专委会的《华裳国之礼》等34个节目获得本次活动的优胜奖；毽球专委会的《一毽穿越梦回盛唐》、柔力球专委会的《小骆驼》、牡丹剑专委会的《凌云剑》等21个节目获得优秀奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    惊蛰养生重在养肝血
    惊蛰养生重在养肝血
    惊蛰养生重在养肝血
        春雷响，万物长，蛰虫醒，享春耕……今日惊蛰。
  • ·减肥期，如何科学控制饮食？
  • ·中医减肥有哪些方法？
  • ·减脂塑形应该怎样练？
    		•
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
        漫步花路，邂逅春天。和煦的春风不仅吹开了百花，也吹“热”了旅游市场。最近，“赏花游”成为市民的出游首...
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今日惊蛰 洛阳或迎雨夹雪或小雪
  • 特型演员胡亚妮：让游客沉浸式感受洛...
  • 医保家庭共济绑定后为何无法使用？洛...
  • 中铁建电气化局集团一公司：推进产品...
  • 洛阳市人大：以高质量立法助推解决停...
  • 朗诵《英雄归来》 洛阳“朗诵红人”王...
  • 4月30日前，三类考生分批参加中招信息...
  • 江凌与郑州大学党委书记别荣海举行工...
  • 洛阳消防救援部门提醒：莫让电动车电...
  • 弘扬雷锋精神！75岁收藏爱好者麻志强...
    		•
    百姓呼声
    隋唐园地下停车场属政府投资为何涨价？
    洛阳市图书馆少年儿童馆计划下半年投用
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    甲辰梅花图

    勇成摄影 中街街拍

    今日隋唐 随拍小景

    曲槛小栏边 梅花扑鼻香
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605