洛阳市首笔房地产融资协调机制贷款落地

近期，工商银行洛阳分行迅速落实全市房地产融资协调机制、国家金融监督管理总局洛阳监管分局和洛阳市住房和城乡建设局要求，畅通授信绿色通道，优化审批流程、缩短审批时限，成功投放全市首笔房地产融资协调机制贷款1.4亿元。

近期，工商银行洛阳分行迅速落实全市房地产融资协调机制、国家金融监督管理总局洛阳监管分局和洛阳市住房和城乡建设局要求，畅通授信绿色通道，优化审批流程、缩短审批时限，成功投放全市首笔房地产融资协调机制贷款1.4亿元。 近期，工商银行洛阳分行迅速落实全市房地产融资协调机制、国家金融监督管理总局洛阳监管分局和洛阳市住房和城乡建设局要求，畅通授信绿色通道，优化审批流程、缩短审批时限，成功投放全市首笔房地产融资协调机制贷款1.4亿元。 为做好“白名单”房地产项目融资服务，该行高度重视，第一时间成立房地产融资协调机制专项工作小组，明确各条线职能，确保在依法合规、商业可持续前提下，针对全市房地产融资协调机制推送的“白名单”房地产项目，积极稳妥、有序高效开展相关项目融资业务，多次与相关企业对接沟通，全流程跟踪项目建设情况，满足项目建设融资需求。 下一步，工商银行洛阳分行将不断践行金融工作政治性和人民性，进一步积极主动对接全市房地产融资协调机制，对推送的房地产项目名单及时开展评审，缩短审批时限，在符合协调机制相关条件的情况下，一视同仁满足不同所有制房企的合理融资需求，以工行担当助力全市房地产市场平稳健康发展。