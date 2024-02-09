2023年度洛阳市五一巾帼奖出炉

5日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市总工会发布荣获2023年度洛阳市五一巾帼奖的先进集体和个人名单，激励更多女职工参与经济社会发展中来，在现代化洛阳建设新征程上更好发挥“半边天”作用。

5日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市总工会发布荣获2023年度洛阳市五一巾帼奖的先进集体和个人名单，激励更多女职工参与经济社会发展中来，在现代化洛阳建设新征程上更好发挥“半边天”作用。

此次，洛阳市总工会公布的获奖集体和个人来自洛阳市各个领域、各条战线，这些集体和个人勇立时代潮头、积极担当作为，锐意进取、团结奋斗，顽强拼搏、甘于奉献，用实际行动诠释了劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大的价值追求，充分彰显新时代女职工的巾帼力量、巾帼风采。

其中，张圆圆等10名个人被授予“洛阳市五一巾帼奖章”荣誉称号，中国一拖大拖公司物流部一班等10个集体被授予“洛阳市五一巾帼奖状”荣誉称号，王芳等100名个人被授予“洛阳市五一巾帼标兵”荣誉称号，洛宁县人民医院妇产科等30个集体被授予“洛阳市五一巾帼标兵岗”荣誉称号，崔琳等30名个人被授予“洛阳市工会优秀女职工工作者”荣誉称号，新安县总工会女职工委员会等30个单位被授予“洛阳市工会女职工工作先进单位”荣誉称号。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东）