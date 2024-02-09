洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2023年度洛阳市五一巾帼奖出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.05 18:07

　　5日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市总工会发布荣获2023年度洛阳市五一巾帼奖的先进集体和个人名单，激励更多女职工参与经济社会发展中来，在现代化洛阳建设新征程上更好发挥“半边天”作用。

　　此次，洛阳市总工会公布的获奖集体和个人来自洛阳市各个领域、各条战线，这些集体和个人勇立时代潮头、积极担当作为，锐意进取、团结奋斗，顽强拼搏、甘于奉献，用实际行动诠释了劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大的价值追求，充分彰显新时代女职工的巾帼力量、巾帼风采。

　　其中，张圆圆等10名个人被授予“洛阳市五一巾帼奖章”荣誉称号，中国一拖大拖公司物流部一班等10个集体被授予“洛阳市五一巾帼奖状”荣誉称号，王芳等100名个人被授予“洛阳市五一巾帼标兵”荣誉称号，洛宁县人民医院妇产科等30个集体被授予“洛阳市五一巾帼标兵岗”荣誉称号，崔琳等30名个人被授予“洛阳市工会优秀女职工工作者”荣誉称号，新安县总工会女职工委员会等30个单位被授予“洛阳市工会女职工工作先进单位”荣誉称号。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东）

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    惊蛰养生重在养肝血
    惊蛰养生重在养肝血
    惊蛰养生重在养肝血
        春雷响，万物长，蛰虫醒，享春耕……今日惊蛰。
  • ·减肥期，如何科学控制饮食？
  • ·中医减肥有哪些方法？
  • ·减脂塑形应该怎样练？
    		•
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
        漫步花路，邂逅春天。和煦的春风不仅吹开了百花，也吹“热”了旅游市场。最近，“赏花游”成为市民的出游首...
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今日惊蛰 洛阳或迎雨夹雪或小雪
  • 特型演员胡亚妮：让游客沉浸式感受洛...
  • 医保家庭共济绑定后为何无法使用？洛...
  • 中铁建电气化局集团一公司：推进产品...
  • 洛阳市人大：以高质量立法助推解决停...
  • 朗诵《英雄归来》 洛阳“朗诵红人”王...
  • 4月30日前，三类考生分批参加中招信息...
  • 江凌与郑州大学党委书记别荣海举行工...
  • 洛阳消防救援部门提醒：莫让电动车电...
  • 弘扬雷锋精神！75岁收藏爱好者麻志强...
    		•
    百姓呼声
    隋唐园地下停车场属政府投资为何涨价？
    洛阳市图书馆少年儿童馆计划下半年投用
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    甲辰梅花图

    勇成摄影 中街街拍

    今日隋唐 随拍小景

    曲槛小栏边 梅花扑鼻香
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605