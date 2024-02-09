推进整街连片改造提升 西工区今年计划改造24个老旧小区

5日，记者从洛阳市西工区获悉，今年该区计划改造24个老旧小区，涉及6906户。

5日，记者从洛阳市西工区获悉，今年该区计划改造24个老旧小区，涉及6906户。 5日，记者从洛阳市西工区获悉，今年该区计划改造24个老旧小区，涉及6906户。 据了解，在今年的老旧小区改造工作中，西工区除了将对部分老旧小区的道路、供排水、供电、供气等基础设施进行改造外，还将进行加装电梯、停车设施优化、建筑节能改造、配备养老抚幼设施等工作。 “在实际工作中，将继续以小切口推进整街连片改造提升，通过‘拆、改、留’工作模式，让‘小院子’变‘大院子’‘大社区’，实现空间资源、配套设施共建共享。”西工区整街连片改造提升中心相关负责人表示。 此外，既有住宅加装电梯工作备受百姓关注。对此，西工区将积极转变思维理念，一楼一策设计方案，采取灵活补偿分摊方式，最大化保障低层住户利益诉求，持续提升群众居住品质。 如针对有条件的楼栋，创新采取在建筑主体外增设加挂电梯连廊的形式，为一层住户免费加装阳光房；采取一楼免费、低层低费的模式，由社区牵头，组织楼栋业主集体商定楼层分层出资计划；采取“两楼共享”模式，通过一部电梯加装连廊，连通两个单元或相邻两个楼栋，实现电梯共享共用。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 权秋霞 葛天生) 西工区老旧小区改造名单 金谷园街道办事处： 解放路34号院、军龙苑、金谷园西路28号院(木材公司家属院)、纱厂南路7号院(信安花园)、纱厂东路15号院、永康苑、五女冢路3号院 唐宫路街道办事处： 丹城路2号院、唐宫路85号院、金谷园路151号院 西工街道办事处： 九州花园、体育场路29号院、体育场路8号院 王城路街道办事处： 阳光中世家园、得天居小区、单晶硅厂1号院、省军区洛阳第四干休所56号院、省军区洛阳第四干休所南院、省军区洛阳第四干休所北院、凯旋西路34号院、芳林南路25号院、王城路17号院、王城路69号院(农发行家属院)、王城路付40号院(质监局院)