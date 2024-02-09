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相约“玄奘之路” 起跑夏都再出发
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.05 08:49

　　日前，“新老戈友巅峰战 起跑夏都再出发”系列活动在偃师区举行。来自中欧国际工商学院戈友会的400多名企业家和经济专家相聚偃师，以跑会友，为偃师区经济发展建言献策。

　　在偃师期间，戈友们先后参加了“必经之路偃师加行”第十九届“玄奘之路”中欧戈壁挑战赛(简称戈赛)资格赛、2024偃师玄奘故里马拉松赛两项赛事。戈赛是以全球著名商学院和企业为参赛主体的分段多日戈壁荒漠耐力赛，旨在通过徒步穿越玄奘西行古道，体验“理想、行动、坚持、超越”的玄奘精神，感受丝绸之路经济文化交流和发展的历史意义。偃师是玄奘的故乡，每届戈赛都要来此选拔选手并进行拉练。在资格赛现场，300多名戈友从二里头夏都遗址博物馆出发，沿伊河水岸奔跑，饱览秀美风光。

　　以跑会友，共谋发展。活动期间，2024偃师“传统制造业涅槃之路”产业论坛在首阳大厦举行。戈友会专家以《中国布鞋市场的蓝海品牌和产品定位》《从品质制造到品牌创造》《摩托车产业精益制造案例分享》《中国品牌之路：竞争时代下的消费者导向与战略转型》等为题，展开了深入探讨，为偃师传统制造业高质量发展建言献策。

　　偃师区有关负责人介绍，赛事活动和产业论坛的成功举办，促进了优秀历史文化的传承和弘扬，对偃师当地文旅资源的保护性开发、推动传统制造业转型升级产生积极影响，今后将继续以赛事平台为纽带，不断推动偃师和中欧国际工商学院的交流合作走向深入。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 苏文辉)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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