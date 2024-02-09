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特型演员胡亚妮：让游客沉浸式感受洛阳文化魅力（新文旅 新青年）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.05 08:48

　　开栏语

　　我市认真落实省委省政府文旅文创融合战略的部署和推动文旅文创成支柱的要求，践行“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的理念，大力发展新文旅产业，取得了初步成效。从城市到乡村，大批青年人投身洛阳文旅产业，他们创新实践、不畏挑战、苦干实干，在新时代新征程上奉献青春的智慧与力量。即日起，洛阳日报开设《新文旅 新青年》栏目，走近洛阳新文旅产业发展中的青年力量，感受他们的澎湃激情。敬请关注。

“武则天”胡亚妮 （图片均由受访者提供）

　　身姿曼妙的宫廷舞姬、睿智伶俐的上官婉儿、庄严肃穆的武则天……她一天饰演8个角色，还能把每个角色饰演得惟妙惟肖。这个颇具实力的“90后”女孩名叫胡亚妮，来自甘肃，是隋唐洛阳城景区的一名特型演员。日前，记者在明堂天堂景区见到了胡亚妮，了解她与洛阳文旅结缘的故事。

　　文艺兵成为“武则天专业户”

　　胡亚妮从小学习舞蹈，2009年，年仅16岁的她被部队文工团特招，从甘肃来到洛阳。退伍后，经朋友介绍，她来到隋唐洛阳城景区工作。

　　上午9点，在明堂天堂景区，游客还在排队入园时，胡亚妮已开始为首场演出《武皇临朝》做准备。描眉画唇、着冕服、戴头冠……身高1米75的她妆造完毕时，仿若从历史画卷中走出的武则天，眉眼间流露出一代女皇的威严与智谋。

　　刚到景区时，胡亚妮是一名舞蹈演员。“身边的人都觉得我的气场比较适合饰演霸气的武则天，没想到一演就是10年。”她说，自己现在算是“武则天专业户”，除了休假会有同事替演，明堂天堂景区所有剧目中女皇一角均由她饰演。

　　与现在的游刃有余不同，首次登台饰演武则天时，胡亚妮紧张得浑身发抖、手心冒汗。为了精准还原角色，她深入研究武则天的生平事迹，细致入微地揣摩人物特性。工作至今，她参与演出万余场，其中仅武则天就饰演了4000次左右。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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