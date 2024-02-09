涧西区理工社区：巧用公益募捐 护居民出行安全

“以前，我们每次从小区出来都提心吊胆，现在小区大门两侧的路面上都装了减速带，出门放心多了。”昨日，在涧西区涧滨西路鸿昊小区4号院门口，55岁的小区居民周德修说。

涧滨西路上安装的减速带和凸面镜

“以前，我们每次从小区出来都提心吊胆，现在小区大门两侧的路面上都装了减速带，出门放心多了。”昨日，在涧西区涧滨西路鸿昊小区4号院门口，55岁的小区居民周德修说。

涧滨西路过去是一条断头路，长约800米，沿线分布6个居民小区，居住着1000多名居民。自2020年起，涧滨西路经过拓宽改造，成为连接丽春东路和九都西路的一条支路，路上的车辆越来越多，给沿线居民带来出行困扰。

记者在现场看到，涧滨西路不宽，沿线小区的大门就开在路边，居民走出大门就踏上了马路，过往车辆如果车速较快，很容易发生剐蹭或碰撞。据居民反映，此前这里确实发生过多次事故。

去年，我市开展的“99公益日”慈善募捐活动引发广泛关注。其间，珠江路街道理工社区从活动中受到启发，在辖区内发起公益募捐活动，号召居民积极捐款，为改善涧滨西路周边居民出行环境募集资金9000多元。

此后，理工社区利用募集到的资金，经与辖区有关部门沟通，在涧滨西路各小区大门周边安装减速带6处、凸面镜6个。如今，无论是周边小区居民还是途经该路段的车辆，都能通过凸面镜观察周边车辆、行人的通行情况，大部分机动车和非机动车途经该路段时都会自觉减速慢行，小区居民的出行安全得到了有效保障。

理工社区相关负责人说，下一步，他们计划通过公益募捐募集资金，在涧滨西路沿线小区安装门禁系统，进一步提高辖区居民的安全感和幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 史志华 文/图）