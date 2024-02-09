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全省物流行业先进表彰名单出炉 洛阳1个集体5名个人受表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.05 08:41

　　记者从市发改委获悉，全省物流行业先进集体、先进工作者和劳动模范表彰名单近日出炉，洛阳1个集体、5名个人获省级表彰。

　　据悉，此次表彰由省发改委、省人社厅联合组织，旨在表彰先进、树立榜样，进一步激发全省物流行业广大干部职工的积极性和创造性，助力现代物流强省建设。全省共有20个集体、60名个人受表彰。

　　其中，市物流与采购联合会被授予“河南省物流行业先进集体”荣誉称号，是此次受表彰的物流行业先进集体中唯一的地市级物流行业组织；市发改委张黎鸣、市交通局道路运输服务中心关志勇、孟津区发改委杜素先等3人获评“河南省物流行业先进工作者”称号；一拖(洛阳)物流有限公司黄晓康、洛阳华晟物流有限公司蔺钊飞被授予“河南省物流行业劳动模范”称号。

　　作为全国性综合交通枢纽城市、中西部地区重要物流节点城市，近年来，我市把发展现代物流业作为延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑，积极融入共建“一带一路”，推动物流业从“交通区位优势”向“枢纽经济优势”加快转变，努力打造“立足豫西、辐射全国、链接海外”的现代化物流强市。

　　市发改委相关负责人表示，下一步，将紧抓加快现代物流强省建设重大机遇，强化政策支持，实施龙头企业引育行动，深化物流领域“放管服效”改革，打通物流业发展的难点和堵点，推动洛阳物流业发展再上新台阶，着力构建多层次、全方位、互联互通的现代城乡物流体系。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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