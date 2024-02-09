12名“外卖小哥”成为首批“反食品浪费宣传员”

我市12名“外卖小哥”成为首批“反食品浪费宣传员”。昨日下午，“反食物浪费推进餐饮行业可持续食物体系建设”宣传调研活动在我市举行。
我市12名“外卖小哥”成为首批“反食品浪费宣传员”。昨日下午，“反食物浪费推进餐饮行业可持续食物体系建设”宣传调研活动在我市举行。
我市12名“外卖小哥”成为首批“反食品浪费宣传员”。昨日下午，“反食物浪费推进餐饮行业可持续食物体系建设”宣传调研活动在我市举行。
此次调研活动由中国农科院、洛阳市市场监管局、饿了么平台共同举办，西工区市场监管局承办。活动中，12名外卖骑手代表获颁“反食品浪费宣传员”证书。
市市场监管局相关负责人表示，此次宣传调研活动将以网络餐饮为切入口，探索通过餐饮单位、外卖骑手和监管部门多方共建，推动餐饮外卖配送各环节反食品浪费责任的落实。
记者从市市场监管局了解到，去年以来，该局开展了制止餐饮浪费专项行动，通过专项检查等活动，切实增强了公众厉行节约、反对浪费的自觉性，营造了良好社会风尚。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨峰 陈翔)
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