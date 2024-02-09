洛阳各级关工委组织开展学雷锋活动

连日来，我市各级关工委组织开展一系列学雷锋活动，充分发挥“五老”作用，带动少年儿童学习雷锋精神，争做新时代好少年。

连日来，我市各级关工委组织开展一系列学雷锋活动，充分发挥“五老”作用，带动少年儿童学习雷锋精神，争做新时代好少年。

涧西区芳华路小学关工委开展“学习雷锋艰苦朴素精神，做勤俭节约好少年”活动，组织学生们把废旧物品做成各种各样的生活和学习用品进行义卖，并把所得资金用于敬老活动。伊川县委政法委关工委到该县实验小学举行“开学第一课”主题宣讲，200余名师生聆听报告。西工区关工委在辖区小学举行“雷锋事迹报告会”，鼓励小朋友们争做新时代好少年。

洛宁县永宁小学关工委红领巾志愿者到该县夕阳红托养中心，为老人们整理房间，并现场进行朗读、乐器演奏等节目表演。涧西区武汉路街道洛外社区关工委开展“老少携手学雷锋童心共筑中国梦”活动，“五老”群体与孩子们分享雷锋故事、观看雷锋影片、学唱雷锋歌曲，激发孩子们学习雷锋精神的积极性。洛龙区学府街道大学城社区关工委开展“弘扬新时代雷锋精神践行环保理念”活动，引导辖区小朋友以实际行动参与环境保护。孟津区检察院关工委开展“关怀暖人心救助解民忧”活动，为符合司法救助条件的未成年人等发放救助金。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）