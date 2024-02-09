涧西区少先队学雷锋主题教育实践活动启动

昨日，“学雷锋见行动 讲奉献倡文明”——涧西区少先队学雷锋主题教育实践活动启动仪式在丰润路小学举行。 昨日，“学雷锋见行动 讲奉献倡文明”——涧西区少先队学雷锋主题教育实践活动启动仪式在丰润路小学举行。团市委四级调研员、市少工委常务副主任秦卫红，团市委少工委办公室主任、市少工委副主任王琪璇，团涧西区委书记贾潇，涧西区教体局党组成员、总督学郭延辉，少先队涧西区总队辅导员郭霞，以及区各中小学团委书记、少先大队辅导员共同参加活动。 在启动仪式上，丰润路小学师生通过原创情景剧《您好，雷锋》、互动式歌舞《又见雷锋》重温雷锋精神，引导全体师生弘扬雷锋精神，争做时代先锋。秦卫红希望全体少先队员积极参加学雷锋主题教育实践活动，倡导大家传承雷锋精神，做新时代的好少年。 丰润路小学校长黄琳介绍了该校“小水滴”学雷锋志愿服务品牌和特色活动的开展情况，将坚持把学雷锋精神融入学校精神文明建设工作，引领全校学生做雷锋精神传承人。此次活动将拉开涧西区教育系统“学雷锋见行动 讲奉献倡文明”主题教育实践活动的序幕，各学校将通过各种志愿服务活动，让雷锋精神在新时代绽放更加璀璨的光芒。(洛报融媒·洛阳网记者 张艳 通讯员 朱培宁 文/图)