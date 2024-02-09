弘扬雷锋精神！75岁收藏爱好者麻志强捐出珍贵藏品

海报、油画、书籍、书签……近日，在洛龙区学府街道大学城社区，75岁的收藏爱好者麻志强，悉心整理出自己多年来收藏的500余件有关雷锋的珍贵藏品，全部捐赠给洛阳市第一高级中学。“以后就能有更多人看到这些藏品，从而更好地弘扬雷锋精神。”麻志强高兴地说。
海报、油画、书籍、书签……近日，在洛龙区学府街道大学城社区，75岁的收藏爱好者麻志强，悉心整理出自己多年来收藏的500余件有关雷锋的珍贵藏品，全部捐赠给洛阳市第一高级中学。“以后就能有更多人看到这些藏品，从而更好地弘扬雷锋精神。”麻志强高兴地说。
海报、油画、书籍、书签……近日，在洛龙区学府街道大学城社区，75岁的收藏爱好者麻志强，悉心整理出自己多年来收藏的500余件有关雷锋的珍贵藏品，全部捐赠给洛阳市第一高级中学。“以后就能有更多人看到这些藏品，从而更好地弘扬雷锋精神。”麻志强高兴地说。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 蔡进伟 摄影报道）
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