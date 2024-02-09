4日，市政协党组(扩大)会议召开。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。 4日，市政协党组(扩大)会议召开。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。 会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，传达学习《中共中央办公厅关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》，传达学习《中国共产党巡视工作条例》、省委第一巡视组巡视洛阳市工作动员会议精神，审议《中共政协洛阳市委员会党组2024年工作要点(审议稿)》。 孙延文强调，要持续巩固拓展主题教育成果，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，准确把握政协主要工作是协商、工作方式是搭台、工作主旨是双向发力的实践要求，紧盯重点任务，抓实具体工作，听民声察民情，聚民智解民忧，切实用主题教育成果助推政协工作高质量开展。要进一步提高政治站位，把自觉接受省委巡视作为坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，积极主动接受巡视监督，实事求是地汇报情况，客观真实地反映问题，全力支持配合省委巡视组工作。要坚持深度研究工作，把准大局大势，找准履职着力点和切入点，以创新打造“三大协商平台”“五大履职品牌”为抓手，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，高质量做好2024年度各项工作，奋力在现代化洛阳建设的生动实践中书写精彩政协答卷。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)