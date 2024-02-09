朗诵《英雄归来》 洛阳“朗诵红人”王宪民荣获金奖

在洛阳朗诵圈，有一位军旅题材的“朗诵红人”，他就是有着22年军旅生涯的退役军人王宪民。不久前，在由河南省演讲与口才学会等主办的首届“万众悦读朗读大会”河南省总展演比赛中，他凭借军旅题材作品《英雄归来》荣获金奖。

王宪民在朗诵

“拿到军旅题材的作品，别人看到的是文字，我看到的是‘现场’。”

在洛阳朗诵圈，有一位军旅题材的“朗诵红人”，他就是有着22年军旅生涯的退役军人王宪民。不久前，在由河南省演讲与口才学会等主办的首届“万众悦读朗读大会”河南省总展演比赛中，他凭借军旅题材作品《英雄归来》荣获金奖。

《英雄归来》以志愿军烈士遗物中的一支钢笔为由头，讲述了战争时期一名战地记者用这支钢笔记录下的感人故事。“第一遍读这个故事的时候，我就落泪了。”王宪民回忆说，在比赛时，他一边铿锵有力地朗诵，一边在脑海中开启记忆的“播放器”，《英雄归来》的故事好像就发生在他的眼前，待最后一个字音落地，他的脸上已挂满泪痕。

王宪民今年65岁，参加过多场战役，目睹了多次兄弟在自己的身边牺牲，那种心痛令他至今难忘。他的左腿也曾在一场战役中被流弹击中，留下终身伤残。哪怕在退伍很多年以后，炮火连天的战场和英勇无畏的战士身影，还经常出现在他的梦里。“我选择朗诵军旅题材作品，是想让更多人知道，今天的和平生活来之不易。对我来说，这也是一种对战友的缅怀。”王宪民说。

去年以来，王宪民参与各类朗诵公益演出近50场，将带有英雄情结的朗诵作品送入学校、企业、社区等地，收获了一批忠实的“军旅粉”。渐渐地，王宪民的名号在圈内越打越响，甚至还受邀到商丘、新乡、鹤壁等地演出。

王宪民说，虽然早已脱下身上那身军装，但一身军装一生军魂，他希望通过自己的点滴努力，让更多孩子的偶像名单中多一些“最可爱的人”，让更多人学会珍惜生活。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 刘岳纳 文/图)